El número de contratos firmados en La Rioja aumentó un 6,5% en 2025

LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de contratos firmados en La Rioja en 2025 aumentó un 6,5% durante el año hasta registrar 7.251 en diciembre, según los datos dados a conocer este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En cuanto al tipo de contratos, los indefinidos descendieron un 6,9% hasta los 2.001 contratos y los temporales aumentaron un 12,7% hasta sumar 5.250 contratos en el último mes del año.

Del número de contratos registrados al cierre del año, el 72,4% fue temporal (frente a un 64,26% del mes anterior) y un 27,6%, indefinidos (el mes precedente fue un 35,74%).