El número de parados baja en 177 personas en mayo en La Rioja y sitúa la cifra total en 11.980

Oficina desempleo La Rioja, paro - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja bajó en 177 personas el pasado mes de mayo, un 1,46 por ciento menos respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 11.980, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por su parte, a nivel nacional el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5 por ciento) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo.

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