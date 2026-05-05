El número de parados baja en 284 personas en abril en La Rioja y sitúa la cifra total en 12.157

LOGROÑO, 05 (EUROPA PRESS)

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja bajó en 284 personas el pasado mes de abril, un 2,28 por ciento menos respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 12.157, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La tasa se sitúa en el 7,4 por ciento

Por su parte, a nivel nacional el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo.

En el caso de La Rioja, la tasa de paro se sitúa en el 7,4 por ciento, cinco décimas menos que el mes de marzo. En cuanto a la tasa interanual, hay 285 desempleados menos inscritos en el INEM que en abril del año pasado, lo que supone un descenso del 2,29 por ciento con respecto a hace un ejercicio.

BAJADA GENERALIZADA

Por sectores, el paro ha bajado en todos los sectores, principalmente en Servicios con 152 desempleados menos, seguido de 76 en Agricultura. Construcción resta 27 personas de las listas, por los 17 de Industria, y los 12 del colectivo de Sin Empleo Anterior.

De este modo, en general, de los 12.157 parados con los que cuenta La Rioja a final del mes de abril, continúa siendo Servicios, con 7.858, el sector que mayor número de parados tiene, seguido de Industria, con 2.090, y de Agricultura, con 874.

A continuación, se encuentra el colectivo de Sin Empleo Anterior Construcción con 767, y cierra la lista Construcción con 568 desempleados.

MAYOR DESEMPLEO FEMENINO

Por sexo, las mujeres son mayoría en las listas del desempleo en La Rioja, con 7.380, mientras que la cifra de los hombres parados alcanza los 4.777. La gran mayoría, 11.288, son mayores de 25 años, mientras que 869 están por debajo de esa edad.

En cuanto a los parados extranjeros, la región cuenta con 2.339, con un descenso de 98 personas desempleadas con respecto al mes anterior, un 4,02 por ciento menos.

Mientras, en el cómputo interanual, ha bajado en 79 personas, un 3,27 por ciento menos. La mayor parte, 1.493, proceden de países extracomunitarios, mientras que 846 son de países de la UE.