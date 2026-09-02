El número de parados sube en 18 personas en agosto en La Rioja y sitúa la cifra total en 12.431

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LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja subió en 18 personas el pasado mes de agosto, un 0,15 por ciento más respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 12.431, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el conjunto del país, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)