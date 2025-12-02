El número de parados sube en 6 personas en noviembre en La Rioja y sitúa la cifra total en 12.089

Archivo - Oficina Del Servicio Riojano De Empleo INEM Paro Desempleo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja subió en 6 personas el pasado mes de noviembre, un 0,05 por ciento menos respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 12.089, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 18.805 personas en noviembre en relación con el mes anterior (-0,8 por ciento) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en el sector servicios y entre las mujeres.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)