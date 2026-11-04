El número de parados subió en 622 personas en octubre en La Rioja y sitúa la cifra total en 12.918

LOGROÑO, 04 (EUROPA PRESS)

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja subió en 622 personas el pasado mes de octubre, un 5,06 por ciento más respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 12.918, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La tasa se sitúa en el 7,7 por ciento.

En el conjunto del país, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 43.128 personas en octubre en relación con el mes anterior (+1,8%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 27.000 desempleados en el mes tras el fin de la temporada estival.

En el caso de La Rioja, la tasa de paro se sitúa en el 7,7 por ciento, frente al 7,3 del mes pasado. En cuanto a la tasa interanual, hay 835 desempleados más inscritos en el INEM que en octubre del año pasado, lo que supone un aumento del 6,91 por ciento con respecto a hace un ejercicio.

SUBIDA GENERALIZADA

Por sectores, el paro ha subido, sobre todo, en Servicios con 321 parados más, por los 126 menos de Industria. 98 desempleados más suma Agricultura, 51 el colectivo de Sin Empleo Anterior, y cierra la lista, con un crecimiento de 28 parados, Construcción.

De este modo, en general, de los 12.918 parados con los que cuenta La Rioja a final del mes de octubre, continúa siendo Servicios, con 8.142, el sector que mayor número de parados tiene, seguido de Industria, con 2.187, y de Agricultura con 971.

A continuación, se encuentra el colectivo de Sin Empleo Anterior, con 971 y cierra la lista Construcción con 589 desempleados.

MAYOR DESEMPLEO FEMENINO

Por sexo, las mujeres son mayoría en las listas del desempleo en La Rioja, con 7.711, mientras que la cifra de los hombres parados alcanza los 5.207. La gran mayoría, 11.716, son mayores de 25 años, mientras que 1.202 están por debajo de esa edad.

En cuanto a los parados extranjeros, la región cuenta con 2.918, con un aumento de 397 personas desempleadas con respecto al mes anterior, un 15,75 por ciento más.

Mientras, en el cómputo interanual ha subido en 704 personas, un 31,80 por ciento más. La mayor parte, 2.060, proceden de países extracomunitarios, mientras que 858 son de países de la UE.