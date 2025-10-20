Nutrium Dietistas-Nutricionistas: 13 años acompañando a las personas hacia una alimentación más saludable

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Durante este mes de octubre, Nutrium celebra su 13.º aniversario reafirmando su compromiso con una nutrición basada en la ciencia, la cercanía y la personalización.

Desde su nacimiento en Logroño en 2012, el centro fundado por la dietista-nutricionista Paula Fernández Giménez ha acompañado a más de 5.000 pacientes en su cambio hacia una vida más saludable, adaptando sus servicios a los nuevos tiempos con un modelo híbrido que combina la consulta presencial con la atención online.

Nutrium ha crecido hasta convertirse en un equipo multidisciplinar que integra especialistas en nutrición clínica, deportiva, digestiva, hormonal y oncológica, psicología... además de un área de entrenamiento personal.

Este crecimiento se ha visto acompañado de una sólida labor divulgativa: el centro participa quincenalmente en 7TV Magazine, colabora semanalmente con Diario La Rioja y ha aparecido en más de 25 medios nacionales, incluyendo su reciente participación en el documental de Movistar Plus+ junto a los Hermanos Gasol sobre obesidad infantil.

Para Paula Fernández Giménez, el cambio de estos años ha sido profundo: "La nutrición ha pasado de centrarse en dietas restrictivas a apostar por la educación alimentaria, el sentido común y el bienestar emocional. Nuestro objetivo es enseñar a comer bien, sin miedo y sin mitos".

Desde sus inicios, Nutrium ha mantenido una misma filosofía: acompañar a cada persona desde la evidencia científica y la empatía, adaptando la nutrición a cada etapa vital y estilo de vida. Con este aniversario, el centro reafirma su voluntad de seguir creciendo, innovando y acercando la nutrición profesional a más hogares dentro y fuera de La Rioja.

ACERCA DE NUTRIUM

Nutrium es el centro de Nutrición y Dietética referente en La Rioja y buena parte de España, gracias a sus completas consultas online.

Sus especialistas elaboran dietas totalmente personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada paciente, desde bajar o subir de peso, mejorar el rendimiento físico, aprender a comer de forma saludable y consciente, adaptar la alimentación a un horario, trabajo, ideología, así como a las circunstancias personales tales Como enfermedad, embarazo, alimentación infantil, competición...

Nutrium nace con vocación de acercar el último concepto de nutrición, salud y bienestar desde un claro compromiso con la felicidad de las personas, junto a la mejor atención al paciente.

Con un destacado equipo de especialistas en los diferentes campos dela nutrición, la salud, la psicología y el acondicionamiento físico, Nutrium marca la diferencia con una nueva forma de consulta que, además, quiere compartir a través de sus constantes talleres profesionales y divulgativos, eventos deportivos o colaboraciones con medios de comunicación, con el fin de promover la educación nutricional en todas las edades.