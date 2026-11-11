El obispo de Girona Octavi Vilà sustituirá a Juan José Omella como arzobispo de Barcelona

Archivo - Vilà recibió a los Reyes siendo abad de Poblet en 2020 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV ha nombrado al obispo de Girona, Octavi Vilà, nuevo arzobispo de Barcelona en sustitución del cardenal Juan José Omella, ha anunciado este miércoles el propio Omella en una declaración y han informado la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Obispado de Girona en sendos comunicados.

Omella, quien fue obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño desde 2004 hasta 2015, ha explicado que el sucesor se presentará públicamente en una rueda de prensa el martes 24 de noviembre.

DESPEDIDA DE OMELLA

En su despedida, Omella ha explicado que no fijará su residencia en Barcelona para "no hacer sombra" a su sucesor y que vivirá en Zaragoza, donde la diócesis dispone de una vivienda, aunque ha asegurado que mantendrá el vínculo con Catalunya porque está enamorado de ella y de los catalanes.

Ha dicho que se ha entregado con toda generosidad a la Archidiócesis y que ha buscado tender puentes y fomentar el diálogo: "Lo único que he querido siempre es que la convivencia entre nosotros sea de fraternidad, no de confrontación ni de imponer ideas, sino de trabajar todos conjuntamente".

VILÀ, UN HOMBRE SENCILLO

Sobre su sucesor, ha explicado que le conoce desde hace años de sus visitas al Monasterio de Poblet (Tarragona) cuando Vilà era el abad, y lo ha definido como un hombre sencillo y un hombre de oración enfocado en evangelizar.

Asimismo, ha deseado que la diócesis de Girona, que ya estuvo dos años vacante antes de la llegada de Vilà, pueda contar con un nuevo obispo "lo antes posible".

PERFIL DE VILÀ

Vilà (Tarragona 1961), monje cisterciense y abad del Monasterio de Poblet de 2015 a 2024, fue nombrado obispo de Girona por el Papa Francisco en febrero de 2024.

Licenciado en Geografía e Historia y en Documentación por la Universitat de Barcelona (UB), cuenta también con un posgrado en Formación del Profesorado y es bachiller en Teología por la Facultat de Teologia de Catalunya.

Ingresó en el Monasterio de Poblet en 2005, donde hizo la profesión solemne en 2010 y fue ordenado sacerdote en mayo de 2015, ejerciendo como abad del recinto monástico tras su elección en diciembre de 2015 y como presidente de la Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón.

Vilà tomará el relevo del cardenal Juan José Omella (Cretas, Teruel, 1946), que ejercía como arzobispo de Barcelona desde noviembre de 2015, diócesis de la que tomó posesión en diciembre de ese año tras haber sido obispo de Barbastro-Monzón y de Calahorra y La Calzada-Logroño, además de presidente de la CEE (2020-24).