La obra de la Glorieta cortará el tráfico las calles Muro del Carmen y de Cervantes entre el 14 y el 16

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El avance en las obras de reurbanización de la Glorieta del Doctor Zubía obligará a realizar un corte total al tráfico entre los próximos días 14 y 16 por las calles Muro del Carmen y Muro de Cervantes. El corte afectará al tráfico en general y a líneas de autobuses, tanto municipales (líneas 2, 5, 9 y 10), como metropolitanas y de la empresa 'Álava-Bus', que habitualmente discurren por dichas calles.

El corte, que se realizará desde el lunes 14 hasta el miércoles 16, afectará al tramo entre la calle Portales y los Muros de Cervantes y del Carmen, será total al tráfico y estará convenientemente señalizado en los accesos.

En concreto, se colocarán dos carteles informativos de aviso previo: uno en la rotonda de Vara de Rey con Avenida de la Solidaridad, y otro en la rotonda de Avenida de Viana con calles San Francisco y San Gregorio. Además, se colocará un cartel informativo con señal de obligatoriedad izquierda en el cruce de Vara de Rey con Duquesa de la Victoria para desviar a vehículos procedentes de la calle Miguel Villanueva y de la zona de las 100 tiendas. Igualmente, habrá un cartel informativo con señal de obligatoriedad derecha en el cruce de Avenida de la Paz con Avenida de Navarra.

Por último, se colocará un cartel informativo de calle cortada con acceso exclusivo a fincas en el cruce de Avenida de Viana con Avenida de Navarra, para posibilitar el acceso a vecinos afectado de calle Navarra y zona de la Villanueva.

MODIFICACIÓN DE ITINERARIOS EN AUTOBUSES URBANOS

Las líneas 2, 5, 9 y 10 del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales desde el lunes 14 hasta el miércoles 16 de julio debido a las obras para la mejora y conexión peatonal de las calles Portales, Muro de Cervantes y Muro del Carmen, en el entorno de la Glorieta del Doctor Zubía.

La intervención plantea un itinerario de cruce en abanico que abarcará las tres calles, que quedarán unidas con el vértice de la Glorieta en una única plataforma semaforizada a modo de gran paso de peatones.

Durante los tres días de trabajos, las líneas de autobús urbano afectadas realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Línea 2 Yagüe - Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I. - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz. Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5 Madre de Dios - Valdegastea: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Villamediana. Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad -c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz.

Línea 9 Pradoviejo - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. Doce Ligero - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - Puente de Piedra. Las Norias - Pradoviejo: Puente de Piedra - av. Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10 Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I. El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz.