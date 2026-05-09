La obra 'Le reflect', de Jorge Isla, gana el XVII Certamen Nacional transformArte, impulsado por Fundación Caja Rioja - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Le reflect', de Jorge Isla, ha ganado el primer premio del XVII Certamen transformArte, impulsado por Fundación Caja Rioja. También han obtenido mención especial del jurado las obras 'Bajo el esqueleto del clima', de Alberto y Félix Cordón, 'Hombre de letras', de Antonio Lisón Rodríguez, y 'Autómata', de Salvador Lorén Travieso. El premio está dotado con 1.300 euros, y tres menciones especiales del jurado, dotadas con 150 euro cada una.

La obra 'Le Reflect', de Jorge Isla, es una acumulación de pantallas de teléfonos móviles. Se presenta como una imagen visualmente impactante que capta la atención desde una aparente sobriedad monocromática. Su fuerza radica en la capacidad de transformar restos en un lenguaje visual coherente y sugestivo.

El color negro, lejos de limitar su expresividad, potencia una lectura crítica y precisa del vínculo entre tecnología y desecho.

La composición construye una superficie densa y vibrante llena de textura que oscila entre la uniformidad y la ruptura, generando un "efecto espejo" que no devuelve una imagen nítida, sino fragmentada e inestable, recurso que refuerza y condensa la idea de las tensiones de la forma de consumo actual, evidenciando la obsolescencia acelerada y la acumulación material. La obra no solo representa, sino que encarna el discurso crítico que propone. En este sentido, explica el jurado de esta edición, "se consolida como una propuesta contemporánea sólida, directa y conceptualmente incisiva".

Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja, ha presentado las piezas ganadoras y ha entregado los premios en un acto en el que han participado los miembros del jurado, que en esta edición ha estado formado por Alberto Úbeda, coordinador del Centros Culturales de Fundación Caja Rioja; la ceramista Celia Martínez y la profesora de la ESDIR, Beatriz Adán Royo; la secretaria ha sido la responsable del Centro Fundación Caja Rioja Arnedo, Laura Pérez.

TRANSFORMARTE

TransformArte es un certamen nacional organizado por Fundación Caja que premia las obras realizadas con materiales reciclados, y cuyo único límite está en la creatividad y en el ingenio del artista.

La muestra recoge un total de 21 piezas originales elaboradas con materiales reciclados. Se trata de un concurso cuyo tema y técnica son libres, así como las tendencias o corrientes. Es un certamen consolidado, que cuenta con la creatividad de sus autores y con el que Fundación Caja Rioja realiza un esfuerzo importante, ya que se han mejorado los premios en las últimas ediciones.

En esta edición se han recibido 61 obras que sorprenden por la originalidad; sus autores tienen la capacidad de convertir en obras de arte materiales de desecho. Se repiten en esta exposición los elementos con los que se realizan las obras y se observan objetos como plásticos, metales, papel, telas, cartón, restos industriales, madera, etc. y muchos otros materiales recuperados.

"Las técnicas son muy variadas y las tendencias, también. Volvemos a observar piezas con un marcado carácter reivindicativo y un llamamiento a la conciencia sobre la importancia del cuidado del medioambiente. También se exponen obras que inciden en la memoria familiar y el cuidado de los recuerdos", ha explicado Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

Respecto a los accésits, 'Bajo el esqueleto del clima', de Alberto y Félix Cordón, se presenta como una estructura visualmente impactante que, desde su aparente ligereza, articula un discurso de gran contundencia conceptual. La obra condensa las tensiones entre refugio y desprotección, transformando un objeto cotidiano en símbolo de colapso. Su fuerza radica en la claridad del gesto: mostrar la estructura sin artificio.

Así, se configura como una metáfora precisa de la fragilidad de los sistemas que creíamos sólidos. El metal desnudo, el esqueleto de un paraguas, de hierro y tornillos, revela una geometría frágil e inestable que sustituye la función protectora por una exposición directa al entorno.

La ausencia de la tela no es una carencia formal, sino un recurso significativo que enfatiza la idea de vulnerabilidad ante el cambio climático. El metal desnudo refuerza una estética austera que remite a lo residual y lo erosionado.

'Hombre de letras', de Antonio Lisón Rodríguez, es una obra que destaca por su capacidad de construir identidad a partir de materiales heterogéneos. La composición del busto, elaborada con teclas, cables, vidrio y elementos tecnológicos desechados, genera una superficie rica en textura que combina orden y acumulación.

Lejos de ser un simple collage de materiales reciclados, la pieza articula un lenguaje coherente donde cada fragmento contribuye a la construcción simbólica del rostro, un discurso que vincula conocimiento, tecnología y memoria. La obra logra transformar residuos en una figura cargada de humanidad, condensando la relación entre lo digital y lo intelectual en el contexto contemporáneo.

'Autómata-Menina', de Salvador Lorén Travieso, se configura como una reinterpretación contemporánea de la tradición artística, articulada a través de una composición contenida y altamente simbólica. Inserta en un cajón de madera, la figura central -construida a partir de objetos mecánicos y piezas desechadas- adquiere una presencia casi teatral.

El uso del color rojo en el interior genera un espacio envolvente que intensifica la percepción y dirige la mirada hacia el núcleo de la pieza. La referencia a Las Meninas se resignifica mediante un lenguaje material que combina lo industrial y lo lúdico. La disposición vertical y el equilibrio compositivo refuerzan la idea de objeto-máquina, suspendido entre lo funcional y lo poético.