La obra 'O tú o yo' logra el primer premio del II Concurso de Fotografía del Club Taurino de Arnedo

LOGROÑO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Club Taurino de Arnedo ha hecho público el fallo del II Concurso de Fotografía, una iniciativa que tiene como objetivo difundir y poner en valor la cultura taurina a través de la imagen.

El primer premio, dotado con 300 euros, ha sido otorgado a Miguel Ángel Arboledas por la obra 'O tú o yo', cuya explicación es la siguiente: "La hora de la verdad reflejada en el rostro de Diego Urdiales. El rictus del momento clave. La espada afilada. La mirada mezcla de pasión, entrega, miedo y seguridad. El momento excelso del rito del toreo que es la muerte. O tú o yo. El punto final a una obra. La rúbrica".

El segundo premio, con una dotación de 200 euros, ha recaído en Mario García por la obra 'Rosario', descrita por el autor del siguiente modo: "En la imagen se ve la mano de Emiliano Osornio con el rosario que acompaña al matador, buscando apoyo divino en el patio de cuadrillas."

El tercer premio, dotado con 100 euros, ha sido concedido a Miguel Pérez-Aradros por la obra 'El toreo', cuya explicación es: "Natural de Diego Urdiales en las Corridas Generales de Bilbao 2025, donde bordó el toreo al natural y consiguió su cuarta puerta grande en Vista Alegre."

Las obras premiadas y una selección de las 66 presentadas en el II Concurso de Fotografía serán expuestas en el Arnedo Arena con motivo de las Fiestas de San José 2026, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de una amplia muestra de fotografía taurina.