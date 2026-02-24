Obras ampliación Secundaria y nuevo polideportivo del centro escolar de Villamediana se licitarán por 15,3 millones

Archivo - CEIP Gonzalo de Berceo - ARQUITECTO - Archivo

LOGROÑO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto relativo a la licitación de la contratación de las obras de ampliación de aulario, para alumnos de la ESO, y nuevo polideportivo en el centro educativo de Villamediana de Iregua, por un importe total de 15.327.716,32 euros. Las obras están previstas que comiencen a finales de año y con un plazo de ejecución de 24 meses a partir de ese momento.

Así lo ha explicado este martes el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, asegurando en primer lugar que las obras de ampliación del Centro -que también acoge la Sección de Instituto de Educación Secundaria (SIES) con alumnos que cursan hasta cuarto de la ESO- permitirá "disponer de nuevos espacios y mayor amplitud para atender las necesidades del alumnado".

EN LA ACTUALIDAD HAY TRES CONJUNTOS MODULARES PREFABRICADOS

En la actualidad, debido a que en la última década la población del municipio ha crecido considerablemente y al compromiso de la Consejería de Educación para que los estudiantes puedan cursar los cuatro cursos de la ESO en el mismo centro sin necesidad de desplazarse hasta Logroño, el centro cuenta con tres conjuntos modulares prefabricados instalados temporalmente para poder atender a todo el alumnado.

Con esta licitación, el Gobierno de La Rioja procederá a la construcción de nuevos espacios para atender todas las necesidades previstas, además de reformar distintas estancias y crear un nuevo polideportivo.

Actualmente en la parcela existen tres edificios: el primero es un bloque exento, ocupado por el primer y segundo ciclo de educación infantil, el segundo es el edificio del CEIP ubicado en la dirección este-oeste, y para finalizar, se ubica el espacio destinado a alojar a los estudiantes de secundaria (SIES). Estos dos últimos edificios quedan conectados por las plantas baja y primera.

La ampliación del centro contempla la construcción de un nuevo edificio ubicado en paralelo al CEIP y que conectará con el SIES a través de las plantas baja, primera y segunda. De esta manera se cubre la necesidad de que los edificios estén conectados y funcionen ambos de forma independiente. La planta patio del edificio proyectado se queda sin edificar en su zona intermedia, con el fin de que se conecten los patios y se pueda generar una zona de patio cubierto.

También se proyecta un nuevo gimnasio en la zona sur-oeste de la parcela, el cual contará con un acceso desde el exterior e independiente de los edificios escolares por la calle Gonzalo de Berceo.