Ocho talleres y siete conferencias durante los días 17, 18 y 19 de febrero, en las XXXI Jornadas de Diseño de la Esdir

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las XXXI Jornadas de Diseño de la Esdir exploran la actividad creativa de Juli Capella, Mabi Revuelta, Juanan Requena, Gemma Villegas o Mutur Beltz. Un encuentro en el que se han programado ocho talleres y siete conferencias durante los días 17, 18 y 19 de febrero, así como tres exposiciones que permanecerán abiertas desde el 12 de febrero hasta el 15 de marzo.

El gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Luis Pérez Echeguren, acompañada por la directora de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir), Mónica Yoldi, y el Jefe de Estudios Adjunto, Javier González, han presentado este miércoles la iniciativa, enmarcada en el convenio suscrito entre la ADER y la Esdir, que está dotado con 40.000 euros (10.000 euros más que el año pasado).

Las jornadas exploran la actividad creativa de profesionales que son referencia en distintas disciplinas artísticas, como el reconocido arquitecto Juli Capella, mención honorífica en los Premios Nacionales de Diseño en 2000; la original narrativa de Mabi Revuelta, Premio Gure Artea 2016; el fotógrafo y poeta manchego Juanan Requena; el diseño fresco y significativo, con atención a la tipografía, de Gemma Villegas; o Mutur Beltz, el proyecto de vida de Laurita Siles y Joseba Edesa para proteger a la oveja carranzana.

El artista Octavio Pérez Monfort (Blur Arquitectura), el diseñador de moda logroñés Víctor Huarte, el diseñador de calzado Fernando Torroba, el exalumno Javier Ochoa y Samuel Noval Ruiz e Isabel López Sierra (estos dos últimos, autores de Erveca) completan la propuesta de conferencias y talleres para esta próxima semana, en la que también habrá alguna sorpresa.

Asimismo, están programadas tres exposiciones que abrirán mañana, 12 de febrero, y permanecerán a disposición del público hasta el 15 de marzo.

La Sala Grande de la Esdir acogerá la obra '¡Funciono! Porque soy así', de Juli Capella, que engrosa la Colección Pérez de Albéniz-Bergasa, mientras que la Sala Pequeña albergará 'CIEN% ESDIR. Una serie de trabajos inspirados en el edificio'. Por su parte, la cristalera del Centro Cultural Fundación Caja Rioja, en Gran Vía 2, mostrará el 'Paseo de la tipografía'.

Pérez Echeguren ha destacado que "como riojanos, debemos sentirnos orgullosos de esta escuela, ponerla en valor, ya que es uno de los intangibles que tenemos en esta Comunidad para atraer talento, para atraer a jóvenes de toda España y de toda Europa".

"Lo que se estudia aquí es algo muy importante para la industria y la empresa en general, como es el diseño en todos sus grados. El hecho de que la empresa esté involucrada, el hecho de que se inserte el diseño, se inserte la marca, se inserten las nuevas formas de presentar los productos, genera un valor añadido muy importante", ha destacado Yoldi.

Además, ha definido el programa de este año como "lo más cercano posible a los intereses de nuestros estudiantes y a las nuevas corrientes de diseño".

Así, ha anunciado que "el diseño gráfico que anuncia esta edición ha sido realizado por Javier Ochoa, ex alumno de este centro, que también dará una de las jornadas en estos días".

Porque, "desde unos años hasta esta parte, uno de los objetivos de esta actividad es dar voz a los antiguos alumnos que han pasado por aquí y que tienen mucho que contar como grandes profesionales que son en las diferentes ramas del diseño en las que trabajan".

Respecto a las exposiciones previstas, ha reconocido que "es un honor poder acoger una exposición de productos cotidianos que todos conocemos y que es muy interesante para nuestra audiencia y también para la sociedad en general", en referencia a Juli Capella.

Y ha agradecido "el trabajo de los alumnos que se han involucrado" en la muestra de la sala pequeña.

Por último, González, ha desgranado la programación completa y ha desvelado que "este año tenemos una conferencia extra, que se llamará Jornada Extra, que se celebrará el viernes 20 de febrero y será desvelada el mismo día de la inauguración".

"Es una conferencia sorpresa, en realidad es una mesa redonda, en la que habrá una persona invitada que hablará durante aproximadamente una hora con representantes de los cuatro estudios", ha explicado.