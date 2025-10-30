Octubre acaba mañana con ocho provincias con avisos por lluvias y oleaje

Calles anegadas de agua tras las lluvias torrenciales que en la jornada de hoy, 29 de octubre, se ha vivido en la capital hispalense. A 29 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho provincias tendrán avisos este viernes, último día de octubre, por lluvias y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con avisos por lluvias serán Ávila, Salamanca, Zamora, Toledo, Cáceres, A Coruña, Ourense y Pontevedra. Además, se esperan acumulados de más de 60 l/m2 en Pontevedra (Interior, Miño y Rías Bajas), norte de Cáceres y Salamanca (sur y Sistema Central).

Los avisos por oleaje estarán en A Coruña y Pontevedra, con mar combinada del oeste o noroeste, de 4 a 5 metros y viento del suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (km/h) al norte de Fisterra.

La AEMET prevé para este viernes que el frente se mantendrá estacionario en el noroeste de la Península y favorecerá la persistente entrada de una masa de aire marítima subtropical, que será húmeda y templada y que dará lugar a cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con predominio de la nubosidad alta en el área mediterránea.

Asimismo, se producirán precipitaciones en el cuadrante noroeste peninsular, que serán menos frecuentes e intensas en el resto peninsular, mientras que en la vertiente mediterránea y en Baleares no se esperan. Además, en los litorales de Galicia se prevé que sean persistentes con acumulados significativos y no se descarta por la tarde que se den chubascos localmente fuertes en el interior de Pontevedra, oeste de Ourense, noroeste de Castilla y León y oeste del Sistema Central.

Mientras, en Canarias se esperan intervalos nubosos y se abrirán amplios claros a partir de la tarde, de este a oeste, con algunas precipitaciones débiles y puntuales en las islas occidentales. Además, se prevén nieblas en zonas altas del interior peninsular y en depresiones del noreste.

En cuanto a las temperaturas máximas estarán en descenso en la meseta norte, Cantábrico oriental y alto Ebro, que será más suave en entornos montañosos del interior, así como ascensos, de ligeros a moderados en el resto peninsular y archipiélagos.

Respecto a las mínimas se esperan descensos en la mitad sur peninsular, resto de la vertiente mediterránea, este de Castilla y León y será un descenso ligero en los archipiélagos. En el resto habrá ascensos que serán localmente notables en zonas del Cantábrico. Asimismo se esperan heladas débiles en los Pirineos.

Por otra parte, soplará viento moderado en toda la Península y Baleares, con predominio de las componentes sur y suroeste y del oeste en Alborán y con intervalos de fuerte en litorales de Galicia y zonas altas de la mitad norte peninsular, con probables rachas que serán muy fuertes en la Cordillera Cantábrica, Pirineos y localmente en zonas expuestas del noroeste de A Coruña y norte de Lugo. Además, no se descarta en zonas altas de la mitad norte.

En Canarias, se prevé viento flojo de componente este en las islas orientales y de componente sur en el resto. Además, serán posibles las rachas muy fuertes del suroeste en cumbres del Teide.