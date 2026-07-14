Octubre Corto presenta el cartel de su 28ª edición: un luminoso homenaje a Rafael Azcona en su centenario - OCTUBRE CORTO

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Octubre Corto, el Festival de Cine de Arnedo en La Rioja, ha desvelado hoy de forma oficial el cartel de su vigesimoctava edición. En una rueda de prensa celebrada este martes en el Teatro Cervantes de Arnedo, se han dado a conocer las claves de la imagen de este año y el listado de cortometrajes seleccionados para la cita que tendrá lugar del 15 al 24 de octubre de 2026.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce; el director del Instituto Riojano de la Juventud del Gobierno de La Rioja, Juan Diego Alcaide; la concejala de Cultura, Chus Zapata; y el director y la programadora de Octubre Corto, Chechu León Y María Martínez de Quel, quienes han estado acompañados por algunos de los rostros que protagonizan el coral y vitalista cartel de este año.

El cartel de la 28ª edición rinde un profundo y alegre homenaje a Belle Époque, una de las películas más luminosas y recordadas del cine español, cuyo guion lleva la firma del maestro Rafael Azcona.

La elección de esta temática responde a una doble e importante efeméride: el centenario de su nacimiento, ya que en este 2026 se celebran los 100 años del nacimiento del insigne escritor y guionista logroñés; y 20 años de la inolvidable visita de Azcona a Arnedo.

Un hito irrepetible para el festival, recordando que el guionista siempre se mantuvo al margen de los focos, mostrando un carácter discreto y esquivo con los medios de comunicación y las apariciones públicas.

A través de esta imagen coral, Octubre Corto busca retornar a la alegría, la paz y la luz en tiempos convulsos, celebrando el legado del guionista más importante e influyente de la historia cinematográfica de nuestro país.

"Reivindicar a Azcona desde la luminosidad de Belle Époque es el mejor regalo que Octubre Corto puede hacerle a su memoria y al público en este centenario", se ha destacado durante la presentación.

Prestan su imagen al cartel de este año: Laura Lucas, Irene Díaz, Nacho Eguizábal, Francisco Javier Sandín, Julia Rubio, José María León, Andrea Salcedo, Sergio Villoslada e Isabel Ribote y el perrito Dumbo León.

Además, han participado en la confección del cartel:

Fotografía: Verónica Gil de Gómez.

Arte y Vestuario: Orlando Eguizábal.

Peluquería y Maquillaje: Olga Gómez.

Revelado y retoque digital: Repro imagen.

Autor: Chechu León.

Iluminación: Teatro Cervantes de Arnedo.

Calzado de Andrea, Sergio e Isabel fabricado para la ocasión por Callaghan.

El coche es un Hispano Suiza y ha sido cedido por Autos Javier de Logroño.

PASAPORTE DIRECTO A LOS PREMIOS GOYA.

Consolidado como el certamen cinematográfico de referencia en La Rioja y uno de los más respetados del panorama nacional, Octubre Corto revalida este año su condición de festival calificador para los Premios Goya.

Los trabajos que resulten ganadores en esta 28ª edición conseguirán el acceso directo a la preselección de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en las tres disciplinas principales: Ficción, Animación, Documental.

Con la selección oficial ya definida, Arnedo se prepara para convertirse, un año más, en el epicentro del cortometraje nacional durante diez días donde el talento, el recuerdo a Azcona y el mejor cine en formato breve serán los absolutos protagonistas.

VALORACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.

Tras un exhaustivo proceso de análisis entre los 538 cortometrajes recibidos en esta edición, el jurado de preselección destaca las siguientes consideraciones clave que definen la calidad y el rumbo del cine en formato corto de este año:

Consolidación de la igualdad en la industria: Una de las noticias más positivas de esta edición es la plena normalización y consolidación de las mujeres en la dirección y en los distintos apartados técnicos. Su presencia ha dejado de ser un hecho excepcional para convertirse en una realidad estructural en el sector, lo que refleja un excelente síntoma de madurez social y cinematográfica en nuestro país.

Profesionalización del sector (Criterio ICAA): El festival mantiene con éxito la obligatoriedad de que las obras estén inscritas en el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales). Aunque este filtro técnico reduce el volumen de inscripciones a la mitad respecto a los años previos a su implantación, garantiza que los trabajos seleccionados pertenezcan a profesionales que apuestan por integrarse en la industria con todas las garantías legales y rigor formal.

Dualidad temática en las pantallas: Las propuestas de este año se articulan claramente en torno a dos grandes corrientes narrativas:

La imaginación y creatividad pura: Obras que apuestan por la evasión, la originalidad formal y la exploración de nuevos lenguajes cinematográficos.

El reflejo social: Historias conectadas directamente con la realidad contemporánea, que funcionan como un espejo crudo y directo de la vida actual.

El jurado del festival formado por María Martínez de Quel, Marta Pérez, Pedro Domínguez, Julia Rubio, Nora Pérez, Sergio Villoslada, Isabel Ribote, F. J. Sandín liderados por Augusto Olarte, coinciden en remarcar la alta calidad de las obras seleccionadas en ambos bloques temáticos reafirma que el cortometraje español goza de una salud excepcional.

Con la certeza de que ¡hay futuro!, Octubre Corto celebra sus 28 años de trayectoria agradeciendo el talento de los creadores y el compromiso del público. También destaca que, entre todos los cortos seleccionados, siete de ellos serán estrenados en Octubre Corto.