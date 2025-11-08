Octubre fue un mes cálido y muy seco en La Rioja

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de octubre fue en La Rioja cálido en temperaturas y muy seco en precipitaciones, según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en términos generales, el mes de octubre pasado tuvo un carácter cálido en general en toda la comunidad en cuanto a las temperaturas registradas.

Las anomalías observadas oscilaron entre valores de +0,3 grados en Santo Domingo y Logroño-Aeropuerto, y de +1,6 grados en Torrecilla-Peñaclara, con un promedio regional de +1,3 grados con respecto a las medias normales de este mes para el periodo de referencia 1981-2010, que para este mes son de 12,4 grados.

De este modo, se sitúa en el puesto decimotercero en el ranquin de los meses de octubre más cálidos de la serie histórica (1961-2025).

En el caso de las temperaturas registradas en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, lo normal para el mes es de 14,9 grados, mientras que en el pasado octubre, se registraron 15,2, grados, es decir, una anomalía de +0,3 grados, y carácter normal.

LLUVIAS.

Respecto a las precipitaciones, el comportamiento pluviométrico de octubre se considera muy seco en general para la totalidad de la comunidad riojana, especialmente en el valle.

De este modo, el porcentaje regional de precipitación promedió un 41 por ciento con respecto a los valores normales de referencia, con un rango que osciló entre el 15 por ciento en Logroño-Aeropuerto y el 59 por ciento en el embalse de Mansilla.

De este modo, se sitúa en el puesto decimosegundo en el ranquin de los meses de octubre más secos de la serie histórica (1961-2025).

En concreto, en el caso de Logroño-Agoncillo, el valor normal para el mes es de 37 mm, mientras que, en el pasado octubre, el valor medio ha sido de 5,6 mm, lo que supone una anomalía de -31,4 mm y un porcentaje del 15 por ciento, con lo que en este caso, se considera extremadamente seco.