La Oficina del Empresario, Autónomo y Joven emprendedor de Calahorra atendió a 1.192 personas en 2025 - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Calahorra se mueve, emprende y genera nuevas oportunidades". Con estas palabras el concejal de Administración general, David Navarro, ha resumido la gestión de la Oficina de Atención al Empresario, Autónomo y Joven emprendedor (OAE) durante 2025.

El pasado año la OAE atendió a 1.192 personas. "Vecinos con una idea de negocio, empresas que querían crecer en nuestra ciudad y jóvenes en búsqueda de su primer empleo", ha detallado David Navarro.

Un total de 76 emprendedores fueron atendidos en esta oficina municipal, ubicada en la planta baja del Centro Joven Municipal.

"Muchas de esas ideas ya son una realidad en Calahorra, gracias al acompañamiento de la técnico municipal en gestión de desarrollo local como 3 comercios, 4 establecimientos de hostelería, una peluquería, un taller mecánico y un gimnasio. Incluso se logró salvar un comercio tradicional, facilitando su relevo generacional", ha destacado el concejal de Administración general.

En 2025 la OAE tramitó 15 altas nuevas de autónomos en la Seguridad Social y acompañó a 45 personas en su búsqueda de empleo. "Esta última cifra es menor que en años anteriores y creemos que es una buena noticia porque refleja la tendencia descendente del paro en Calahorra", ha valorado David Navarro.

según datos del Servicio Estatal de Empleo y el Instituto Nacional de Estadística el paro registrado en Calahorra el año pasado fue de 904, frente a los 972 parados en 2024 y los 1.139 en 2023. También esta oficina colaboró con varias entidades para formar a 60 personas en riesgo de exclusión social y mejorar su preparación con el fin de facilitarles su acceso al mundo laboral.

Además, la OAE atendió a 45 empresas "para ayudarles a encontrar personal y tramitar subvenciones y, junto a la ADER hemos asesorado a dos empresas en el registro de patentes y marcas y a otras dos más interesadas en adquirir suelo en el polígono industrial 'El Recuenco'. Lo cual es síntoma de actividad y crecimiento industrial en Calahorra", ha explicado Navarro.

Durante 2025 también la oficina se ha modernizado y ampliado sus servicios con la obtención del certificado digital.

Asimismo, captó subvenciones para el fomento del empleo en la ciudad por valor total de 200.000 euros para contratar a personas desempleadas y jóvenes que están llevando a cabo proyectos de interés general para la dinamización de la lectura, la atención psicosocial a nuestros mayores en la residencia San Lázaro, la puesta en valor de nuestro patrimonio y la comunicación digital.

Estos datos demuestran que "la OAE es una herramienta útil, viva y necesaria para Calahorra. Abierta a todos los ciudadanos, empresarios, emprendedores que quieran implantar sus negocios en la ciudad".