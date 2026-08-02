La Oficina de Turismo de Alfaro supera los 1.000 visitantes atendidos en la primera mitad del año - AYUNTAMIENTO DE ALFARO

LOGROÑO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Turismo de Alfaro ha cerrado la primera mitad del año con un balance muy positivo tras haber atendido a más de 1.000 turistas entre los meses de enero y junio. Este resultado consolida al municipio como un destino polivalente capaz de atraer a perfiles muy diversos: desde el turismo cultural, patrimonial y ambiental hasta el familiar, gastronómico y enoturístico.

Además, aunque predomina el público procedente de toda la geografía nacional, la oficina también ha registrado la llegada de viajeros procedentes de diversas partes del mundo.

Uno de los principales impulsores de esta afluencia ha sido la agenda de eventos locales y actividades de dinamización, que actúan como un potente motor para atraer visitantes durante todo el año.

Superar los 1.000 visitantes atendidos directamente demuestra que combinar eventos dinámicos con una red patrimonial abierta y accesible atrae a un turismo diversificado tanto de España como del exterior a lo largo de todo el año.