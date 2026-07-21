La ola de calor que afecta esta semana a España mantiene mañana en aviso naranja o amarillo a gran parte del país

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la ola de calor. - Álex Zea - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor que afecta esta semana a España mantiene este miércoles en aviso naranja o amarillo a gran parte del país, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el calor pondrá, en Andalucía, en aviso naranja a Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla y en aviso amarillo a Cádiz y Almería, que también estará en riesgo por tormentas; en Aragón, en aviso naranja Teruel y Zaragoza y amarillo a Huesca; en Castilla y León, en aviso amarillo estarán Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; y en Castilla-La Mancha estarán en aviso naranja Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete, que también estará en riesgo por tormentas.

Además, en Cataluña estará en aviso naranja por calor Lérida y en aviso amarillo Barcelona, Gerona y Tarragona, también en riesgo por tormentas; las dos provincias extremeñas (Cáceres y Badajoz) estarán en riesgo; y, en la Comunidad Valenciana, estarán en riesgo por calor Valencia y Alicante y por tormentas Castellón y Valencia.

Las altas temperaturas pondrán también en aviso naranja a las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid y en aviso amarillo a Murcia, Navarra, La Rioja y a la ciudad autónoma de Ceuta.

Este miércoles continúa la ola de calor y el predominio de la estabilidad. En la Península y en Baleares, se esperan cielos despejados o con algunas nubes altas, y, en Canarias, cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur. En las costas gallegas, también se esperan nubes bajas y algunas brumas.

Por la tarde, se formará nubosidad de evolución que dejará algunos chubascos y tormentas localmente fuertes, con rachas de viento muy fuertes y ocasionalmente con granizo, en el interior de Castellón, de Tarragona y de Valencia, el norte de Murcia, el este de Andalucía y el sureste de Albacete. Se espera que continúe la presencia de calima en el sur y este de la Península y en Baleares.

Las temperaturas máximas aumentarán en general, especialmente en el alto Ebro, y bajarán en las regiones del Mediterráneo y el oeste de Galicia.

Se superarán los 35 grados en Baleares, Ceuta y amplias zonas de la Península, excepto en Galicia y el Cantábrico, los litorales y las montañas; es probable que se alcancen los 40 grados en Andalucía, la meseta sur y, puntualmente, en las depresiones del nordeste y del sudeste. Las mínimas subirán en el interior y bajarán en el norte y en el tercio este.

Podrán darse noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados) en amplias zonas de la mitad sur, el este peninsular y Baleares; en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir podrían no bajar de los 25 grados. No se esperan cambios en las temperaturas de Canarias.

Se prevé viento moderado de poniente en el golfo de Cádiz y Estrecho, del nordeste en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia, en general moderado. El viento será flojo en el resto, aunque arreciará por la tarde, con predominio de la componente oeste, salvo en la fachada oriental peninsular y Baleares, donde será de componente este.