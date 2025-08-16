La ola de calor continúa activa y en La Rioja podrían sobrepasarse los cuarenta grados

Situación de España ante la ola de calor - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor continúa activa (la previsión es que llegue hasta el lunes, 18 de agosto) y en La Rioja, cuyo mapa se tiñe de naranja y amarillo, podrían sobrepasarse los cuarenta grados.

Siguiendo el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la Ibérica riojana estará hoy, sábado 16 de agosto, en aviso de nivel amarillo (el más bajo).

En esta zona, tradicionalmente la más fría en La Rioja, se espera alcanzar máximas de 35 grados. El aviso estará activo desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas.

Será la Ribera del Ebro riojana la que alcance las temperaturas más altas. En ésta, la AEMET ha activado un aviso de nivel naranja por temperatura máxima, dado que se espera alcanzar los cuarenta grados.

Se trata de un aviso con un nivel de importancia y que, también, estará activo desde las 13:00 horas hasta las 21:00 horas. La AEMET ha avisado de que, en puntos de la Ribera Baja, se pueden sobrepasar esos cuarenta grados.