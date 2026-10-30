Olano, Beloki y Olaberria se estrenan en la Marcha del Primer Vino de Bodegas Tarón a beneficio de ASPACE Rioja

Archivo - Marcha Ciclista de Bodegas Tarón - ANDER MOREA - Archivo

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La IV Marcha Ciclista del Primer Vino de Bodegas Tarón reunirá el próximo sábado 31 de octubre a diez destacados nombres del ciclismo profesional y aficionados a este deporte en una jornada que combinará ciclismo, solidaridad y reconocimiento a los viticultores de Territorio Tarón.

La marcha comenzará a las 9,00 horas, con salida y llegada en Bodegas Tarón, en Tirgo, y contará con un recorrido de 56 kilómetros por diferentes localidades de Rioja Alta.

Un año más, la cita tendrá un marcado carácter solidario.

En esta cuarta edición, la recaudación íntegra de las inscripciones se destinará a ASPACE Rioja, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines y de sus familias.

Las inscripciones permanecen abiertas a través de la plataforma RockTheSport.

Diez grandes nombres del ciclismo, cuatro de ellos por primera vez La Marcha Ciclista del Primer Vino continúa consolidando uno de sus principales atractivos: la posibilidad de compartir carretera con algunas de las grandes figuras del ciclismo español en un ambiente cercano y sin carácter competitivo.

La edición contará con diez referentes del ciclismo, cuatro de ellos por primera vez.

Uno de ellos es Abraham Olano, doble campeón del mundo y primer ciclista de la historia en conquistar los títulos mundiales de ruta y contrarreloj individual. También se estrenará Joseba Beloki, que consiguió subir en tres ocasiones al podio del Tour de Francia.

Otra de las grandes novedades será la presencia de Leire Olaberria, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y referente del ciclismo femenino español.

A ellos se suma Eduardo Chozas, múltiple ganador de etapas en Tour y Giro, que acompañará el recorrido en coche y participará como padrino en los homenajes.

Junto a estas incorporaciones regresarán seis ciclistas que ya conocen la experiencia de pedalear por Territorio Tarón: Joane Somarriba, Marino Lejarreta, David López, Javier Pascual Llorente, Ramontxu González Arrieta y Juanjo Cobo.

UNA MARCHA SOLIDARIA A BENEFICIO DE ASPACE RIOJA

La solidaridad volverá a ser uno de los pilares fundamentales de la Marcha Ciclista del Primer Vino.

En esta edición, la recaudación íntegra de las inscripciones se destinará a ASPACE Rioja, organización que desarrolla su labor en favor de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, así como de sus familias.

La iniciativa da continuidad al compromiso social de Bodegas Tarón, que cada año vincula la celebración de la marcha con el apoyo a entidades y colectivos que desarrollan una importante labor en nuestra comunidad.

En la edición de 2025, cerca de 200 participantes se sumaron a esta jornada solidaria, que permitió recaudar 5.630 euros destinados íntegramente a ARDEM y ASBEM.

Homenaje a cuatro viticultores de Territorio Tarón La Marcha Ciclista del Primer Vino rendirá homenaje a varios viticultores de los pueblos que integran Bodegas Tarón, en reconocimiento a toda una vida dedicada al cuidado de sus viñedos. Joseba Beloki, Abraham Olano, Leire Olaberria y Eduardo Chozas serán los padrinos de estos homenajes.

Durante las paradas del recorrido, cada uno entregará a un viticultor una botella con el primer vino de la nueva cosecha de su pueblo.

En esta cuarta edición, los viticultores homenajeados serán:

María Luz García López, de Villaseca.

Eduardo Riaño Martínez de Salinas, de Cuzcurrita de Río Tirón.

José Antonio Ruiz García, de Tirgo.

Con este reconocimiento, Bodegas Tarón quiere poner rostro al trabajo que hay detrás de cada viñedo y de cada vino, destacando la dedicación de quienes han mantenido viva la cultura vitivinícola de Rioja Alta.

La marcha coincide, además, con la llegada del primer vino de la nueva cosecha, un momento especialmente simbólico para la cooperativa y para las personas que trabajan sus viñedos durante todo el año.

UN RECUERDO PARA ÁNGEL ARROYO

La jornada tendrá también un recuerdo especial para Ángel Arroyo, recientemente fallecido, que participó en la primera edición de la Marcha como padrino de uno de los viticultores homenajeados.

Antes de la salida, Bodegas Tarón entregará el dorsal número 1, reservado en su memoria, a su gran amigo Remigio Yuste. A continuación, los asistentes guardarán un minuto de silencio en recuerdo del exciclista.

UN RECORRIDO DE 56 KILÓMETROS POR LOS PAISAJES DE RIOJA ALTA

La marcha recorrerá 56 kilómetros con salida y llegada en Bodegas Tarón, en Tirgo.

El itinerario pasará por Sajazarra, Cellorigo, Villaseca, Cuzcurrita de Río Tirón, Ochánduri, Herramélluri, Villalobar de Rioja, Castañares de Rioja y Casalarreina, antes de regresar por Tirgo a la bodega.

Los participantes rodarán en un pelotón agrupado, entre viñedos de otoño y pueblos de Rioja Alta, con paradas para los homenajes y avituallamientos.

La subida a Cellorigo será uno de los puntos más destacados del recorrido.

FIESTA PARA CELEBRAR EL CICLISMO Y EL PRIMER VINO

Tras completar el recorrido, la jornada continuará en Bodegas Tarón, donde participantes, profesionales del ciclismo, viticultores y visitantes podrán disfrutar de una celebración con música y degustaciones.

Será el broche final a una jornada concebida para compartir experiencias, disfrutar del territorio y celebrar la llegada del primer vino de la nueva añada.

Inscripciones abiertas para la IV Marcha Ciclista del Primer Vino Las inscripciones continúan abiertas a través de RockTheSport, con un precio de 25 euros que se destinarán íntegramente a ASPACE Rioja.

La marcha está dirigida a mayores de 18 años, es no competitiva y se desarrolla con el pelotón agrupado.

La salida tendrá lugar el sábado 31 de octubre a las 9:00 desde Bodegas Tarón, en Tirgo.