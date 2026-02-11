Olarte (PP): "Con el nuevo edificio tendremos Medicina, las 150 plazas de Enfermería y otros grados si ANECA lo permite"

Archivo - El diputado del PP, Alberto Olarte - PP - Archivo

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular Alberto Olarte ha replicado hoy en el pleno del Parlamento de La Rioja a una petición del Grupo Socialista para ampliar las plazas de Enfermería: "Con el nuevo edificio" en Corazonistas "tendremos Medicina, las 150 plazas de Enfermería y otros grados" sanitarios "si la ANECA lo permite".

El Partido Socialista ha llevado hoy al Parlamento de La Rioja una proposición no de ley para pedir al Gobierno riojano que rectifique e inste a la Universidad de La Rioja a que pida a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) la ampliación de las plazas de Enfermería hasta 150 tal y como estaba planificado.

La diputada socialista María Somalo ha explicado que la proposición busca que "se cumpla un acuerdo, y un compromiso", alcanzado en el año 2023, cuando el anterior rector de la UR, Juan Carlos Ayala, y la socialista Concha Andreu firmaron un acuerdo para ampliar las plazas de Enfermería.

Según éste, en el curso 2023/24 se ofrecerían noventa plazas (quince más); en el curso 2024/25 120 (treinta más); y en el curso 2025/26 150 (treinta más). Los dos primeros acuerdos se han cumplido, ha indicado, pero el tercero, "según se ha sabido a preguntas de los periodistas, no se llevará a cabo".

"Para el PSOE esta forma de hacer supone un grave incumplimiento que, además, implica un recorte premeditado y encubierto que supone un frenazo a la formación de nuevo personal de Enfermería, cerrando oportunidades", ha indicado.

A su juicio, se están "desviando recursos al futuro Grado de Medicina que todavía no sabemos si será o no", de forma que se está "promoviendo" este grado a costa de Enfermería. "No nos habían dicho que el grado de Medicina era a costa del de Enfermería", ha clamado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, tras mostrar su apoyo a esta iniciativa, ha lamentado "una cuestión que es capital", y es que "la formación en nuestra universidad pública no puede ser de unos contra otros".

Por eso, se ha comprometido a traer una iniciativa sobre todas las titulaciones que es necesario implementar en la Universidad de La Rioja. Ha visto que la ampliación a 150 plazas en Enfermería "tampoco es tanto" y ha señalado el Curso de Adaptación Pedagógica como otros estudios que necesitan más plazas.

No obstante, ni el Grupo Popular ni el de Vox han mostrado apoyo a esta iniciativa. El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha puesto el acento en que se estaba "hablando de un acuerdo que firmó Andreu en tiempo de descuento de la legislatura".

Para Alda, "no se trata de hablar de treinta alumnos más", porque ese es "un problema secundario", ya que "el verdadero problema es el caos" del sistema sanitario, que se ha "degradado".

"La retención del personal es tan importante como formar nuevos profesionales", ha afirmando indicado que "existe un déficit de enfermeras".

El 'popular' Alberto Olarte ha comenzado su intervención, tras la de Alda, diciendo que "ojalá" les "toquen" a los de Vox las consejerías de Salud en Extremadura y Aragón "para saber cuál es su política sanitaria".

Después, y tras recomendar a Somalo que presente sus iniciativas con más "elegancia" y "sin soberbia, porque si no las posibilidades de rechazo son altas", ha señalado, como ha hecho Alda, que el acuerdo se firmó "cuando faltaba un mes para las elecciones".

Para Olarte, se hizo con el objetivo de "maquillar lo que no habían hecho" en el Gobierno riojano del PSOE. Ha añadido que fue un "protocolo de una voluntad entre las partes" que "carece de memoria economía y estudio de necesidades de equipamiento y aulas".

Los estudios de Medicina, ha resaltado, van a suponer "un gran salto" y la equipación de Ciencias de la Salud la van a compartir ambos grados, Medicina y Enfermería.

Ha calificado como una "falacia" hablar del desvío de fondos de un grado a otro, considerando que "no es más que una treta para intentar enfangar".

"No se está haciendo a costa" de Enfermería, "se está haciendo la Facultad de Ciencias de la Salud en su conjunto", ha espetado.