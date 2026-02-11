Olga Río muestra su obra en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía en la exposición "Esto, eso y aquello" - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía acoge hasta el 7 de marzo la exposición de pintura de Olga Río, que puede visitarse de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

Se trata de obras realizadas hace muchos años junto con otras actuales; óleos, acrílicos y la mezcla de estas técnicas en soportes realizados en lienzo, en tabla de madera y en cartón.

Olga Río afirma que, aunque su temática es variada, encuentra la inspiración en la naturaleza, en nubes y animales, aunque no olvida los retratos, generalmente en blanco y negro.

Su obra también se caracteriza por la utilización de marcos, "algunos recuperados del olvido, adaptados, pintados y de vuelta a la vida para dar ese toque final a mis cuadros", explica.

Olga Río se ha formado con Arancha Lanchares, artista plástica con estudio en Logroño, y ha realizado talleres especializados con artistas como Larry Karlin, Carmen Mansilla o Cristóbal Pérez García.

También ha realizado cerámica en el estudio La Plazauela de Barriocepo y fotografía con Félix Guerra. Ha colaborado con otros artistas en los ámbitos de la pintura y la cerámica.

Ha realizado exposiciones independientes en diferentes lugares de Logroño y es la primera vez que lleva su pintura a un Centro Cultural.