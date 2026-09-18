La OMS selecciona el Programa de Farmacia Rural de La Rioja como uno de 8 estudios de caso para su informe regional 2027 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud selecciona el Programa de Farmacia Rural de La Rioja como uno de ocho estudios de caso para su informe regional de 2027. Una comisión del University College Dublin visita La Rioja para conocer, comprobar y validar el funcionamiento de esta iniciativa pionera, que refuerza la atención sanitaria, social y asistencial en el medio rural.

El director general de Prestaciones y Farmacia, Gonzalo Aparicio, se ha reunido este viernes con las doctoras Aoife de Brún y Eilish McAuliffe, integrantes de una comisión del University College Dublin (UCD), entidad colaboradora de la Organización Mundial de la Salud (OMS/Europa).

Ambas se han desplazado a La Rioja para conocer, comprobar y validar sobre el terreno el funcionamiento y los resultados del Programa de Farmacia Comunitaria Rural, impulsado por la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, el Consejo General de Farmacéuticos y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja.

La visita adquiere especial relevancia después de que OMS/Europa haya seleccionado el programa riojano como uno de los ocho estudios de caso que serán analizados en profundidad para la elaboración de un informe regional que se presentará en 2027.

El proyecto de La Rioja ha sido elegido entre 153 propuestas remitidas por Estados miembros, instituciones académicas, proveedores de servicios e innovadores, lo que permite proyectar a escala europea una iniciativa nacida para mejorar la atención sanitaria, social y asistencial de las personas que viven en los municipios más pequeños.

De este modo, la experiencia desarrollada en las farmacias rurales riojanas pasa a formar parte del análisis de OMS/Europa sobre cómo optimizar el papel de los profesionales sanitarios y sociales y avanzar hacia nuevos modelos de atención, especialmente ante retos como el envejecimiento de la población y de los propios profesionales, las dificultades para garantizar servicios en determinados territorios, la necesidad de nuevas competencias o la transformación tecnológica.

El Programa de Farmacia Comunitaria Rural de La Rioja, suscrito por la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, el Consejo General de Farmacéuticos y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, forma parte así de los ocho estudios escogidos por OMS/Europa, en colaboración con University College Dublin y la Universidad de Maynooth, para realizar un análisis detallado de experiencias innovadoras en el ámbito sanitario y social.

Los resultados de estos estudios constituirán la base de un informe regional sobre optimización de los profesionales sanitarios y sociales que se presentará en la Global Expo 2027 'Transforming Health and Social Care Through Workforce Optimization, Digital Innovation, Assistive Technology and Disability Inclusion', que se celebrará en Dublín los días 24 y 25 de febrero de 2027.

ANÁLISIS DEL PROGRAMA RIOJANO SOBRE EL TERRENO.

La comisión de University College Dublin que visita La Rioja está integrada por las doctoras Aoife de Brún, profesora de Sistemas de Salud y directora del Centre for Interdisciplinary Research, Education and Innovation in Health Systems (IRIS), y Eilish McAuliffe, profesora asociada y subdirectora del centro UCD IRIS.

Durante su estancia, las representantes de la universidad irlandesa conocen el programa desde diferentes perspectivas. El trabajo de campo incluye entrevistas con el director general de Prestaciones y Farmacia, Gonzalo Aparicio; con Beatriz Cuéllar, responsable de la formación de los farmacéuticos participantes en el proyecto por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja; y con Olga Ballesteros, farmacéutica de Villar de Torre participante en la iniciativa.

La visita permite analizar tanto el diseño y la coordinación del programa como su aplicación práctica en las farmacias rurales y los resultados obtenidos entre sus usuarios.

UNA INICIATIVA PIONERA QUE SE AMPLÍA A ONCE FARMACIAS RURALES.

El Programa de Farmacia Comunitaria Rural nace para reforzar la atención sanitaria, social y asistencial de las personas que viven en los municipios más pequeños, aprovechando la cercanía y accesibilidad de las oficinas de farmacia como recurso sanitario presente en el territorio.

La Rioja es la primera comunidad autónoma en poner en marcha este programa, inicialmente mediante un proyecto piloto desarrollado en siete farmacias de municipios de menos de 1.000 habitantes.

Durante sus seis meses de funcionamiento han participado 93 pacientes, con una edad media de 79 años, principalmente personas mayores, pacientes crónicos y polimedicados.

El programa incluye servicios profesionales farmacéuticos asistenciales como el seguimiento de la adherencia terapéutica, los sistemas personalizados de dosificación o la revisión de botiquines domiciliarios, además de sesiones de educación sanitaria y actuaciones destinadas a detectar posibles situaciones de vulnerabilidad social.

Los resultados del proyecto piloto reflejan una mejora del 20,9 % en la adherencia a los tratamientos, mientras que el porcentaje de pacientes con sus problemas de salud controlados pasa del 62,5 % al 75%.

Además, las farmacias desarrollan actividades de promoción y educación para la salud dirigidas al conjunto de la población.

Tras esta primera experiencia, el Gobierno de La Rioja da continuidad al programa y lo amplía inicialmente a once farmacias rurales de las localidades de Villar de Torre, Briñas, Préjano, Zarratón, Viniegra de Abajo, Santurde, Rodezno, Herce, Arrúbal, San Millán de la Cogolla y Aguilar del Río Alhama, con una inversión de 74.400 euros hasta diciembre de 2027 con la previsión de incorporar nuevos establecimientos en los próximos meses.