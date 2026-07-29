La ONCE repartirá en La Rioja 13.000 gafas para disfrutar del eclipse cuidando los ojos

Cupón de la ONCE edición especial eclipse - ONCE

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) repartirá en La Rioja 13.000 gafas para disfrutar del eclipse "cuidando los ojos", ha indicado la delegada de la ONCE en La Rioja, Belén González.

En rueda de prensa para dar a conocer el Informe Valor Compartido 2025 de la ONCE, González ha avanzado que, a partir del próximo lunes, 3 de agosto, los 120 vendedores de La Rioja comenzarán a repartir gafas para el eclipse.

González, que ha calificado las gafas como un elemento "imprescindible" ha afirmado: "Eclipse sí, vamos a disfrutar del eclipse, pero vamos a cuidar nuestros ojos".

"En la ONCE no queremos que haya más personas con daño visual y por eso os pedimos precaución y cuidemos los ojos para que el día 13 no haya más afectados, que ya a nivel nacional estamos en 71.000 personas con problemas visuales y ya creemos que son suficientes", ha dicho.

Además, el cupón del 12 de agosto de 2026 del sorteo de la ONCE estará dedicado al eclipse solar.