Las OPA riojanas señalan que, cuatro años después de la invasión rusa a Ucrania, "se notan aún los efectos" en el campo

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Organizaciones Profesionales Agrarias -ARAG Asaja, UAGR y UPA Rioja- han señalado que, cuatro años después la invasión rusa a Ucrania, los efectos "se notan aún" en el campo riojano. "Es un asunto que desde está afectando al sector agrario más de la cuenta y más de lo que se conoce", ha asegurado el secretario general de ARAG Asaja, Igor Fonseca.

Ha señalado que en el caso del cereal "donde se producen importaciones masivas a través de los puertos de grano ucraniano, se está haciendo hundir el grano aquí en las lonjas en origen y ser unos precios totalmente irrisorios, muy por debajo de los costes de producción".

No obstante, Fonseca ha señalado que "no solo afecta al cereal, sino también a otros productos, como por ejemplo el tema de importación de fertilizantes, sobre todo nitrogenados, que está haciendo encarecerse muchísimo y que perjudica a todos los sectores agrícolas, pero también fundamentalmente al de extensivos, al del cereal".

Por su parte, el coordinador sindical de UAGR, Roberto Salinas, "principalmente, y dado que tenemos el sector de herbacéos dentro de La Rioja lo estamos notando en los incrementos de los insumos que nos están ocasionando esa falta de rentabilidad en los cereales".

Por UPA Rioja, su secretario de Organización, Néstor Alcolea, ha insistido en que por la invasión rusa "el bajo precio que tiene ahora mismo el cereal, sumado al incremento y a ese mantenimiento del abono a un precio altísimo, particularmente todos los derivados del nitrógeno, están lastrando muchísimo a un sector". "Venimos de un año récord de cosecha y sin embargo la rentabilidad ha sido negativa", ha concluido.