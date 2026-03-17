La OPE 2026 en Servicios Generales del Gobierno de La Rioja alcanzará las 241 plazas, 116 de ellas de turno libre

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja y todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Servicios Generales (CSIF, STAR, UGT y CCOO) han aprobado por unanimidad hoy, día 17, la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026, que alcanzará las 241 plazas, 116 de ellas de turno libre. Junto a la OPE de este año, y con el apoyo unánime del Comité de Empresa, la Mesa Sectorial también ha desbloqueado la jubilación parcial del personal laboral.

El director general de Función Pública, Ángel Sáinz Yangüela, tras subrayar ante los representantes de los trabajadores que el Ejecutivo regional mantiene un diálogo permanente a lo largo de la presente legislatura, ha presentado la propuesta de OPE para el presente ejercicio, que ha concitado el máximo consenso.

En total comprende 241 plazas, de las que 213 corresponden a funcionarios y 28 a personal laboral. Del global, 116 corresponden a turno libre, 107 a promoción interna y 18 se reservan a personas con discapacidad.

Esta OPE destaca por haber incluido 50 plazas de Administrativo para la promoción interna desde el Cuerpo de Auxiliar Administrativo, facilitando de esta manera la promoción del personal funcionario de la Administración. Esta promoción conllevará la permanencia del trabajador en su puesto de origen, de manera que se trata de una reclasificación de plazas, convirtiendo 50 plazas de Auxiliar en Administrativo.

Las categorías con mayor número de plazas son: Cuerpo Administrativo de Administración General (63); Cuerpo Auxiliar de A.G. (25); Cuerpo de Gestión de A.G. (22); Cuerpo Subalterno de A.G. (14); Cuerpo de Auxiliar de Enfermería (13); Cuerpo de Operario, personal laboral (12); Cuerpo de Ayudante Técnico en Educación Infantil (9); Cuerpo de Grado Medio de Trabajador/a Social (9); Enfermero/a (9) y Cuerpo Técnico de A.G. (7).

Este acuerdo se someterá al visto bueno de la Mesa General de Negociación, junto a las Ofertas de Empleo Público del SERIS (1.182 plazas, aprobada hace una semana) y de Educación, y posteriormente se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación.

JUBILACIÓN PARCIAL DEL PERSONAL LABORAL

Asimismo, otro punto que se ha acordado en la Mesa Sectorial, y que ha contado con el respaldo unánime del Comité de Empresa, es el que desbloquea la jubilación parcial del personal laboral, dado que el año pasado el Gobierno de España aprobó una modificación legislativa de la jubilación parcial incompatible con los principios constitucionales que regulan el acceso al empleo público: igualdad, mérito y capacidad.

En concreto, y con el objetivo de garantizar y devolver a los empleados públicos de carácter laboral (no funcionarios) el derecho que tenían a disfrutar de una jubilación parcial, se ha consensuado que todas las plazas ofertadas para el personal laboral queden vinculadas a la jubilación parcial, de manera que se realicen procesos selectivos rápidos que posibiliten que el sustituto del jubilado (el relevista) pueda ser contratado de manera inmediata tras superar el proceso.

Este relevista entrará a formar parte de la Administración riojana en el momento en el que sustituya de manera efectiva al jubilado.