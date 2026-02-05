Oposición municipal pide garantizar atención en consultorio Varea y Gobierno local señala a Ministerio por falta médicos

Consultorio de Varea - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Logroño han reclamado este jueves, en el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, que, desde el Consistorio, se inste al Gobierno regional y a la Consejería de Salud, se garantice la atención "continuada" en el consultorio médico del barrio logroñés de Varea.

Ha sido mediante una moción presentada por el Grupo VOX, que ha decaído con el 'no' del Partido Popular, que, por boca de su portavoz adjunta y concejala de Servicios Sociales Patricia Sáinz, ha señalado que "a quien se debe instar es al Ministerio de Sanidad", al que ha achacado la falta general de médicos y profesionales sanitarios en el sistema.

En defensa de la moción, la portavoz de VOX María Jiménez ha apuntado que la propuesta "nace de la reclamación de los vecinos de Varea, que llevan meses denunciando una situación que afecta a 2.000 personas, muchas mayores, con problemas de movilidad o con enfermedades crónicas", por lo que ha considerado esta atención como "una necesidad diaria".

Ha recordado el cierre de cinco días a mediados del pasado mes de enero, "casi sin alternativas", algo que "no es un hecho puntual, porque los vecinos se quejan de que el consultorio abre solo tres días a la semana y con horario reducido".

"No vale decir que faltan profesionales, eso es una excusa. Es nuestro deber garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede haber logroñeses de primera y de segunda. Y esto puede ser un aviso de lo que puede extenderse al resto de barrios de Logroño", ha advertido Jiménez.

Por parte del Partido Riojano, su edil Rubén Antoñanzas ha planteado una enmienda para que la petición de garantizar la atención se extienda a todos los consultorios de la ciudad, que se ha aceptado desde VOX, al tiempo que ha reclamado al alcalde "que exija al Gobierno de La Rioja" el buen funcionamiento de estos centros.

Desde Podemos, su portavoz Amaia Castro ha asegurado que "defendemos que los vecinos de Varea tengan servicios sanitarios adecuados", pero ha acusado a VOX de no defender la sanidad pública, por lo que ha señalado que "no voy a blanquear en este pleno su postura de desmantelar la sanidad pública".

La edil socialista Esther Espinosa, en su intervención, ha reseñado que "casi 2.000 vecinos de Varea, muchos mayores o con patologías crónicas, no pueden depender en su salud de reorganizaciones que no están resultando", para acto seguido afear al PP que "tienen todas las herramientas para solucionar esto, pero no están haciendo nada y están permitiendo que Varea no tenga atención médica".

Y, por último, Patricia Sáinz ha criticado que cada Grupo "está usando políticamente a los vecinos de Varea, sin hablar realmente de problemas de los ciudadanos". Por eso, ha afirmado que "empatizamos" con la necesidad del consultorio que "es un recurso vital" y sobre el que, en sus palabras, "podrían plantearnos que no los estuviéramos cuidando en limpieza o suministros, que son nuestras competencias".

A partir de ahí, ha añadido, y contraponiendo a una gestión del Gobierno regional "que está haciendo todo lo posible" para encontrar médicos, ha defendido "instar al Ministerio de Sanidad, porque esto es un problema de toda España, faltan 6.000 médicos, que se pongan a trabajar y haya profesionales suficientes para atender todos los consultorios".

También sobre este mismo aspecto se ha abordado en el pleno una pregunta del Grupo Socialista. En su respuesta, la concejala de Servicios Sociales Patricia Sáinz ha explicado que la competencia municipal se centra en "cuidar de las instalaciones" y que, en el caso de los médicos, "debe preguntar a la Consejería, que estoy segura de que ha hecho todos los esfuerzos".

Una contestación que, para la edil socialista Esther Espinosa, ha calificado como "evasiva", al tiempo que ha lamentado que "parece que los vecinos no son de su competencia". Argumento que, para concluir, Sáinz ha considerado "ridícula" mientras ha afirmado que "se está intentando recuperar una sanidad desmantelada que fue heredado".

También en el pleno se ha preguntado por las medidas adoptadas por el Gobierno municipal para reducción de atropellos y mejora de la seguridad vial, cuestión planteada por Podemos, a la que el concejal Francisco Iglesias ha adelantado que, en 2025, el número de atropellos se ha reducido a 97 "con respecto a los 112 de hace dos años", aunque "siguen siendo muchos".

Al mismo tiempo, ha incidido en que, en lo que va de año se han registrado 7 atropellos, lo que, según ha estimado, "sigue la tendencia decreciente".