9 ópticas riojanas colaboran en la campaña 'Yo no soy un lince' para reducir la tasa de siniestralidad en la carretera

LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los riojanos pueden ya acudir a una de las nueve ópticas de la comunidad, asociadas a Visión y Vida que participan en la campaña "Yo no soy un lince", para someterse a una revisión visual sin coste que le ayudará a descubrir si tiene algún problema visual que esté infiriendo en su conducción.

El test ha sido diseñado específicamente para conductores por los decanos y directores de las facultades de óptica y optometría de España.

Durante todo el verano, estas ópticas ofrecerán sus servicios profesionales sin coste para realizar un test específico que analiza, por medio de una anamnesis, la frecuencia de conducción del usuario, sus condiciones físicas y su historial como conductor.

Tras ello, por medio de pruebas visuales (agudeza visual, sensibilidad al contraste, presión intraocular, campo visual, estereopsis, equilibro binocular, etc.) se identifica la existencia de potenciales problemas que podrían afectar a la conducción del usuario.

"Yo no soy un lince" es una campaña que recibe el apoyo de Correos Express (que ofrecerá a toda su flota de profesionales de reparto y personal de oficina), de la Dirección General de Tráfico, del Servei Català de Trànsit y de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

Estas dos últimas entidades utilizarán los paneles luminosos de autovías y autopistas para recordar al conductor que "Ver bien es seguridad, revísate la vista" o "Más visión, menos víctimas. Revísate la vista".

Hay que recordar que este verano se esperan más de 93 millones de desplazamientos por carretera y, en la última etapa, las tasas de siniestralidad están aumentando.

Sin embargo, la visión sigue siendo una de las grandes olvidadas a la hora de ponerse en carretera: el 68% de los conductores con problemas visuales (cerca de 7 millones-27,2% del total) no hace nada por solventar su problema.

La campaña juega con tres de las especies del mundo animal con mejor visión: "Yo no soy un lince", ya que es el animal con una visión más precisa, capaz de ver un ratón a 70 metros de distancia; "Yo no soy un águila", animal con un campo visual de 340 grados, en lugar de los 180 del ser humano - con solo unos 60 grados de visión nítida-, y "Yo no soy un búho", ave cuya visión nocturna es muy precisa y mucho más desarrollada que la del resto de los animales.

Por medio de estos símiles, todo el verano se lanzará una campaña publicitaria y mensajes en redes sociales para animar a los conductores -tanto los usuarios como los profesionales- a revisarse. Para facilitar el proceso, se ha habilitado un mapa de ópticas en la web para localizar la más cercana, que además estarán identificadas con un vinilo en sus escaparates.