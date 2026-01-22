Las organizaciones agrarias llaman a cortar las carreteras riojanas en cinco puntos el 29 de enero

El presidente de UAGR-COAG, Óscar Salazar; el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, y la secretaria general de UPA, Eva Lafrayada, presentan la 'tractorada' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias han llamado hoy a agricultores y ganaderos a cortar las carreteras riojanas en cinco puntos el próximo jueves 29 de enero ante el "desmantelamiento progresivo y total de la agricultura y la ganadería familiar".

Serán cortes de veinte minutos y, entre los motivos que les han llevado a estar hasta "los mismísimos", se encuentran la falta de rentabilidad y la Política Agraria Común, que no persigue el objetivo de soberanía alimentaria.

"Las Ayudas son necesarias pero más necesario es regular el mercado y la cadena de producción", ha apelado hoy el presidente de UAGR-COAG, Óscar Salazar, en una rueda de prensa junto al presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, y la secretaria general de UPA, Eva Lafrayada.

Tras la votación que se llevó a cabo ayer en el Parlamento europeo, donde se paralizó el acuerdo con Mercosur, el sector riojano ha manifestado hoy, en palabras de Salazar, su satisfacción. No obstante, ha advertido de que "la lucha continúa".

Pérez ha clamado ante la "hipocresía" de quienes gobiernan, que llevan a la "ruina" al sector dado que, por un lado, imponen a los agricultores riojanos (españoles y europeos) unas exigencias sanitarias y ambientales y, luego, firmarn un acuerdo con los países de Mercosur que "no cumplen" con estos mínimos.

"Condenan a los agricultores a arrancar y a quemar sus explotaciones; pero luego abren las puertas de par en par a las carnes que entran hormonadas. Pura hipocresía", ha espetado.

Ante esto, ha marcado un escenario en el que algunas familias se podrán "permitir el lujo de elegir" porque "gracias a su poder adquisitivo podrán seguir consumiendo productos europeos, seguros y de calidad" y otra "mayoritaria" que tendrá que comprar "productos de baja calidad y baja seguridad alimentaria".

Es algo, ha aseverado, que "no lo podemos permitir como sociedad" y, por eso, las organizaciones llaman a agricultores y ganaderos a salir a la calle una vez más.

"No queremos molestar, queremos que se nos tenga en cuenta", ha explicado Salazar. "Los verdaderos problemas que tenemos los agricultores", ha añadido, "son los precios y la falta de rentabilidad de nuestras explotaciones".

Ha apostado por una "regulación de los mercados y un principio de preferencia comunitaria en base a estándares de calidad y seguridad alimentaria". "Creemos en el mercado, faltaría más, y en una libre competencia pero no en una competencia desleal", como la que nace con Mercosur, ha dicho.

ARRANQUE DE VIÑEDO

"Es imposible pensar en el futuro cuando nos estamos quedando sin presente", ha apelado por su parte Lafraya y, en este sentido, se ha referido al "principal sector agrario, el vitícola" que, ha dicho, "está claramente desequilibrado".

A su juicio, "la única medida estructural que puede equilibrarlo es el arranque del viñedo". Por eso, ha solicitado a las administraciones europeas, españolas y autonómicas que pongan en marcha la medida "y la doten de fondos suficientes para poder recuperar el equilibrio y, por lo tanto, la rentabilidad".

A su vez, ha exigido a las bodegas que paguen precios justos, "por encima de costes de producción, si quieren que Rioja siga siendo la denominación más prestigiosa del vino de toda España".

Ha pedido a agricultores y ganaderos que el 29 de enero "no se queden en casa y salgan con sus tractores o sus vehículos a la carretera cortando la circulación en cinco puntos estratégicos en La Rioja" desde las 8:00 hasta las 20:00 horas.

Estarán ubicados en Briones (intersección N-232 y LR-314); Nájera (intersección LR-427 y LR-136); Calahorra (polígono de El Recuenco); Agoncillo (intersección N-232 y LR-261); y Lardero (intersección N-1111 con Avenida de Madrid).