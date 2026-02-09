ORIVA llega a Santo Domingo con la VII edición de 'El Duelo', su programa formativo para escuelas de hostelería

LOGROÑO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

ORIVA, la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, llega a Santo Domingo de la Calzada con la VII edición de 'El Duelo', el programa que combina formación técnica y competición culinaria para futuros chefs, acercando a las aulas las propiedades y el rendimiento en cocina del Aceite de Orujo de Oliva.

La jornada tendrá lugar el próximo martes 10 de febrero con una sesión en horario de mañana (9,30-11,30 horas) en el CIPFP Camino de Santiago y constará de tres fases:

Fase formativa. En la que María Jiménez Latorre, chef embajadora de ORIVA, imparte una masterclass teórico-práctica sobre el Aceite de Orujo de Oliva: proceso de obtención, características y usos en cocina.

Duelos internos. Tras la formación, el alumnado elaborará una receta con Aceite de Orujo de Oliva; el profesorado de la escuela seleccionará al finalista a través de un proceso interno.

Final nacional. Los ganadores de cada centro competirán el 11 de marzo de 2026 en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, y contarán con un jurado integrado por dos cocineros con estrella Michelin, Julio Fernández y Javi Estévez, la embajadora del programa y la ganadora de la primera edición de "El Duelo". La persona ganadora obtendrá un curso de perfeccionamiento de técnicas culinarias en el Basque Culinary Center.

"Continuamos esta VII Edición de "El Duelo" cargados de ilusión por seguir un año más descubriendo a alumnos y docentes las propiedades nutricionales y usos en cocina de un ingrediente como el Aceite de Orujo de Oliva" ha avanzado María Jiménez Latorre, chef de larga trayectoria y miembro de la junta directiva de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE).

El CIPFP Camino de Santiago es una de las 20 escuelas que participan en la séptima edición de este programa formativo sobre Aceite de Orujo de Oliva. Así, en este curso 2025/2026, "El Duelo" recorrerá 11 comunidades autónomas con la celebración de 23 jornadas.

SOBRE ORIVA, LA INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA.

El Aceite de Orujo de Oliva es un aceite que proviene del olivar. Muy recomendable en fritura por su durabilidad, rentabilidad y sabor neutro. Una opción saludable gracias a su composición rica en ácido oleico y con compuestos bioactivos de alto interés nutricional.

ORIVA, la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, es una entidad sin ánimo de lucro que representa toda la cadena de valor del producto. Creada en 2015, su finalidad es promover el conocimiento e investigación sobre el Aceite de Orujo de Oliva.

España es el primer productor mundial de este producto con una media de 120.000 toneladas anuales de las que exporta el 85%. En la última campaña contó con 50 centros extractores y 9 refinerías, generando 18.000 empleos y una facturación de 860,2 millones de euros.

El sector orujero es además un modelo pionero en economía circular y residuo cero. Juega un papel medioambiental clave al transformar de manera integral el orujo graso húmedo -alpeorujo- (subproducto de la extracción del aceite de oliva) en productos de valor añadido entre los que destacan: la biomasa, el compost y los compuestos antioxidantes con aplicaciones en la industria farmacéutica, como el hidroxitirosol y otros fenoles.