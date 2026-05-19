Orquestas de primer nivel, góspel, ópera, danza y espectáculos infantiles, de junio a enero en Riojaforum

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LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Orquestas de primer nivel, solistas, música góspel, agrupaciones de cámara, danzas y representaciones para el público familiar son algunas de las diferentes propuestas que albergará la temporada 45 de Riojaforum entre el 27 de junio de 2026 y el 17 de enero de 2027. Espectáculos de calidad, con excelencia artística "que coloca a Riojaforum como un referente cultural del norte de España".

Así lo ha definido el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, quien ha animado a los riojanos a acudir a estas citas ya que con la compra de entradas se suma, además, un compromiso social a través de la iniciativa 'Riojaforum Solidario', un programa cultural y social del Gobierno de La Rioja que destina el 10% de la recaudación de la venta de entradas y abonos a causas sociales del tercer sector.

En concreto, la programación comenzará el 27 de junio, a las 20,00 horas, con la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE con 'Fuego y Duende'. El 3 de octubre, a las 18,30 horas, será el turno de 'Pica Pica. Operación Halloween'.

El 25 de octubre tendrá lugar el espectáculo de Janoska Ensemble. Vivaldi: The Four Seasons in Janoska Style, a las 20,00 horas.

Por su parte, el 21 de noviembre podrán disfrutar de la Ópera Madame Butterfly. Giacomo Puccini, a las 19,00 horas mientras que el 28 de noviembre será el turno de Factoría de 'Dansa' de LaFACT 'Dancing Beethoven'. El 19 de diciembre se podrá disfrutar de The New Orleans Gospel Choir. Mardi Jass Party, a las 20 horas.

La Orquesta Filarmonía de Madrid 'Viena en La Rioja' llegará a Riojaforum el 27 de diciembre a las 20,00 horas.

La programación culminará el 17 de enero de 2027 las 20,00 horas con Tianwa Yang & Nicholas Rimmer con un homenaje a Sarasate.

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