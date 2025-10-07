Otorgados los Galardones de Logroño Deporte 2025 en su X edición

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado ha otorgado los Galardones de Logroño Deporte 2025 que, en esta ocasión, incluye cinco categorías, con la novedad de 'Deporte y Salud'. Los galardonados son Rosa Hidalgo, Club Deportivo Maristas Logroño, Relevo paralímpico La Rioja, Gerardo García León, y en la categoría de Honorífico, Eduardo Guerra, Juan Bernabé, Antonio Moreno y Gonzalo Espinosa.

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, ha presidido esta mañana el jurado que además estaba compuesto por un representante de cada grupo político del Ayuntamiento de Logroño que forma parte del Consejo de Administración de Logroño Deporte; el gerente y un técnico de Logroño Deporte y un representante de la Asociación Riojana de la Prensa Deportiva.

Estos reconocimientos se implantaron en 2014 con motivo del reconocimiento de Logroño como la Ciudad Europea del Deporte y buscan reconocer públicamente la labor desempeñada en el ámbito del deporte que llevan a cabo las personas físicas, los clubes, asociaciones y demás entidades de nuestra ciudad.

Destaca el carácter popular de los galardones, en los que se premia el trabajo por el deporte base, la salud y no el reconocimiento a trofeos o títulos. Los galardones son honoríficos y consisten en un reconocimiento público de la labor desarrollada.

PREMIADOS

Los criterios que ha tenido en cuenta el jurado para la concesión de los galardones, en las diferentes categorías han sido:

-Deporte y trayectoria personal, se ha concedido a Rosa Hidalgo, entrenadora nacional de Gimnasia Rítmica, además de técnico de las gimnastas de las Escuelas del Club Gimnasia Logroño en los Juegos Deportivos de La Rioja en varias ediciones, obteniendo pódium en cada ocasión.

El galardón reconoce y valora el historial de Hidalgo en el fomento del deporte, en la enseñanza, en la investigación, difusión, promoción, organización, desarrollo del deporte y el ejercicio físico.

-En la categoría de Deporte y Ciudad, se ha otorgado al Club Deportivo Maristas Logroño, un club sin ánimo de lucro que cuenta con 815 deportistas y en la presente temporada cuenta con cinco equipos en categoría nacional.

El jurado ha valorado la implicación e implantación en la sociedad logroñesa de la entidad deportiva, tanto por el número de personas a las que llega su actividad como por su implicación en iniciativas ajenas a su organización y con calado social.

-Por su parte, el galardón en la categoría Deporte e Integración ha recaído en Relevo Paralímpico La Rioja, un proyecto del Comité Paralímpico Español que se realiza a nivel autonómico en La Rioja desde mayo de 2023 con el objetivo de fomentar el deporte entre las personas con discapacidad.

Entre los resultados más importantes de los deportistas de Relevo Paralímpico destaca el crecimiento de la sección de paracanoe del Club de Piragüismo Hípica de Logroño, formada por tres deportistas de paracanoe que, entre otros logros, ha conseguido el ascenso a primera división de la Liga Nacional de Paracanoe de la RFEP.

Se ha valorado el trabajo por la integración de personas con dificultades o discapacidad a través del deporte.

-En cuanto a Deporte y Salud, el galardón ha sido para Gerardo García León, persona con una larga trayectoria en el fútbol profesional que actualmente se dedica a varios proyectos dentro del mundo del fútbol , pero que, en esta ocasión, ha sido reconocido por su proyecto 'Reminiscencia talleres de Fútbol', donde participan personas que padecen la enfermedad de Alzheimer.

El jurado ha valorado su contribución a la salud de la población de Logroño a través del deporte.

-Por último, con el Galardón Honorífico, el jurado se reserva el derecho de conceder un premio honorífico, en virtud de los argumentos que el jurado considere oportunos. En esta edición ha sido concedido a los ya fallecidos Eduardo Guerra Díez, presidente de la Sociedad Deportiva Logroñés, Juan Bernabé, Presidente del Club Baloncesto Clavijo, Antonio Moreno, presidente del Club Rioja Atletismo y de la Federación Riojana de Atletismo, y Gonzalo Espinosa, presidente del Yagüe Club de Fútbol.