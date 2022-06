Pablo Baena (Cs) lamenta que la legislatura de Andreu "está siendo el mandato de las oportunidades perdidas"

Andreu le ha recordado que "tenemos una Rioja que crece; este Gobierno es el único que ha ayudado económicamente a los autónomos"

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs, Pablo Baena, ha criticado este jueves en el Parlamento de La Rioja que la legislatura de la presidenta regional, Concha Andreu, está siendo "el mandato de las oportunidades perdidas".

Baena ha realizado estas declaraciones en el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región a la vez que ha lamentado que ayer Andreu "no dijera nada diferente a lo que trasladó el año pasado en el anterior Debate sobre el Estado de la Región". "Lo único que le preocupa es cumplir con sus socias, incluso en contra de su propio programa electoral y por encima de los intereses de los riojanos", ha dicho.

Ciudadanos ha recriminado, además, que Andreu está "en una irrealidad absoluta en la que hace infinidad de anuncios que llevamos escuchando toda la legislatura".

Entre esos anuncios -le ha recordado- "prometió 172 nuevas plazas en el SERIS. Que es exactamente lo mismo que nos dijo en el debate de presupuestos no del año pasado, sino del anterior, cuando nosotros le pedíamos 400". También prometió traer al Parlamento antes de que acabe el año el Plan de Carreteras 2023-2030 "y no lo ha hecho".

Tras tres años de legislatura "donde venía a cambiar las cosas, lo único cierto es que está siendo el mandato de las oportunidades perdidas".

"Parece como si estos tres años de sanchismo a la riojana que Andreu representa no han sido más que un tiempo perdido en el que lo único que le ha importado es su acuerdo de Gobierno".

De esta manera, ha dicho, "está desarrollando la hoja de ruta de Izquierda Unida y no el programa electoral con el que se presentó a las elecciones. Está igual de vendida a sus socias que Pedro Sánchez a los suyos en la Moncloa".

En definitiva, "llevamos ya más de tres cuartas partes de legislatura y de momento lo único que se ha logrado es más ideología populista y menos gestión responsable. Una oportunidad perdida".

CESES DE ALTOS CARGOS

Además, Baena le ha recordado que "en tres años ha cesado a un alto cargo cada 15 días. En total 66 ceses, y sin contar además las innumerables recolocaciones entre departamentos". En tres años -ha proseguido- "en torno al 80% del Gobierno de Andreu ha sido amortizado o recolocado. A este paso, se va a acabar cesando usted a si misma".

En este punto, "este verano de 2022 todo lo que no sea anunciar el cese inmediato de Raquel Romero será una decepción para los que seguimos su culebrón".

Para Baena, "la ilusión de la que hablaba ayer sólo la mantienen usted, Raquel Romero y los enchufados de Podemos, que están a la sopa boba a cambio de gestionar 12 millones de euros al año".

"Y todo esto porque jamás ha entendido que lo que pidieron los riojanos y más aún cuando llegó la pandemia es que querían acuerdos, porque la suma de las propuestas de todos hace afrontar mejor los problemas".

Si hablamos de gestión "no ha sido capaz de acordar nada con nadie en este Parlamento, excepto con sus dos socias".

"LA POBREZA CRECE EN LA RIOJA"

Entre los datos para "estropearle su estupendo relato" le ha recordado que "la pobreza está creciendo en La Rioja". "No somos referentes en servicio sanitario, ni en el desarrollo de infraestructuras, en crecimiento económico o en garantizar la libertad en educación". En lo que sí somos referente ahora mismo es en seguidismo a Sánchez".

Además, ha continuado, "también somos referencia nacional en tener un gobierno sin compromiso con la ética pública, porque está sustentado por una tránsfuga".

Baena también se ha referido a la sanidad "después de las internacionalizaciones, las listas de espera han aumentado una medida de un 30%". "El gran avance sanitario que ha hecho este año es que se pueda extirpar en La Rioja órganos genitales a menores de edad sin el consentimiento de sus padres", ha dicho.

Por todo ello, "cuando se necesitaba un gobierno de gestión, usted lo que nos ha dado es un gobierno de ideología".

INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a infraestructuras, "esperaba que anunciara de una vez que se comenzarán de manera inmediata los accesos a la AP 68 en La Rioja Alta y Baja que hacen falta, que el tren comenzaría de verdad ya a construirse o que por fin se iba a firmar esta misma semana la OSP del vuelo Madrid-Logroño, llámeme loco".

Pero: "¿Dónde está la inversión del estado en infraestructuras en La Rioja?.

Además, ha indicado, "los empresarios nos dicen que no les escucha". También ha criticado "la transparencia en la gestión de los fondos europeos y los proyectos de región que ya nos ha presentado ocho veces, pero que no avanzan".

Tampoco ha respetado a las familias en la educación. "En su mundo paralelo, están dando más oportunidades de futuro a nuestros jóvenes. En La Rioja que vivimos el resto, los alumnos riojanos han retrocedido un curso en competencias".

Con todo ello, ha indicado, "no creo que deje un legado importante en materia legislativa". "Promete, presenta planes, hace marketing y se saca fotos, pero aquí las cosas no solo no han cambiado, sino que

han ido a peor".

ANDREU: "ESTE GOBIERNO TIENE UN COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA"

Tras la intervención de Baena, Concha Andreu ha tomado la palabra para recordar a Baena que "por encima de todo" este Gobierno "tiene un compromiso con la ciudadanía para cumplir al máximo que es mejorar la vida de los riojanos y riojanas".

Por eso, y ante los ceses y cambios en el gobierno que ha nombrado Baena, le ha recordado "tenemos a las personas que en ese momento desarrollan lo que tienen que desarrollar y no nos afianzamos nunca en un sillón porque sí, el Gobierno fluye".

Además, le ha indicado, "tenemos una Rioja que crece económicamente, este Gobierno es el único que ha ayudado económicamente a los autónomos riojanos". Además, "generamos empleo a niveles que no se veían desde hace 14 años. Estamos a niveles del 9 por ciento" y la tendencia es "absolutamente positiva".

"Nos ayudamos con la Reforma Laboral que ustedes ni aprobaron" y gracias a la cual "se han podido aumentar los contratos indefinidos".

Además, ha proseguido, "las empresas planean inversiones millonarias en la región porque ven confianza y cercanía en el Gobierno. Todo ello ha sido sin ustedes (Cs) porque tienen la costumbre de perder oportunidades".

Por ello, ha insistido la presidenta, "nosotros dijimos que íbamos a reactivar la economía riojana que dejaron en coma al lado del PP y estamos cumpliendo".

"Invertimos más en educación, en un modelo educativo equilibrado y moderno que respeta las preferencias de centro educativo de padres y madres y todas las familias riojanas han elegido en sus solicitudes los centros educativos a los que querían llevar a su hijo".

"Invertimos más en investigación, en la generación del conocimiento y en su transferencia a la sociedad y al sector público y productivo", ha explicado.

A todo ello, le ha criticado, "estoy cansada de escuchar que mi gobierno es radical y populista pero debería abrir la mente, le recuerdo que hemos movilizado 200 millones de euros para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia, 200 millones para empresas, pymes y autónomos".