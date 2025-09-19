LOGROÑO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de los Deportes de La Rioja acoge este fin de semana la I Copa de España Internacional de Para-Karate, competición inclusiva que reunirá en Logroño en torno a 200 deportistas de todas las federaciones autonómicas y de federaciones extranjeras que formen parte de la Federación Mundial de Karate.

En esta cita, deportistas con discapacidad podrán competir en dos modalidades: Kata individual y Kata dúo inclusivo, representando a sus clubes en una plataforma inclusiva de alto nivel y de importante visibilidad. El sistema de clasificación es por puntos, de tal forma que cada equipo realizará dos katas, siendo el sumatorio de ambas las que de determine la clasificación final.

En categoría individual, los atletas competirán divididos en siete categorías (Infantil, Juvenil, Junior, Cadete, Sub21, Senior y Master), mientras que en dúo lo harán en tres (Alevín-Infantil-Juvenil, Cadete-Junior y Senior).

El campeonato, que reunirá en La Rioja a competidores de 10 países diferentes y que se retransmitirá a través de plataformas como Youtube y LaLigasportTV, arranca este sábado, 20 de septiembre, en horario de 9,00 a 14,00 horas. Las finales se disputarán el domingo, día 21, entre las 15,30 horas y las 19,00 horas.