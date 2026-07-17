La pantalla que retransmitirá la final del Mundial 2026 cambia su ubicación al hall del paseo del Mercadal de Calahorra

LOGROÑO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra informa que desde Policía Local se ha determinado el cambio de ubicación de la pantalla gigante de led que retransmitirá el partido de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Se colocará en el hall del paseo Mercadal, al lado del rollo jurisdiccional 'La Moza'.

El motivo de esta modificación es asegurar a los asistentes la máxima seguridad y favorecer que los servicios de emergencia tengan un espacio adecuado y de fácil acceso en caso de posibles actuaciones.

La programación se mantendrá como ya se anunció hace unos días. Desde las 18,00 horas la música sonará gracias a los djs calagurritanos Chusco Herreros y Barreno, que ambientarán y animarán la espera hasta el inicio del encuentro. En caso de que la selección española masculina de fútbol gane el partido y se proclame campeona del mundo, habrá una hora más de música con dj Barreno.

La final del Mundial 2026 tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Nueva York) el domingo 19 de julio a las 21,00 horas. Para poder disfrutar y animar a 'La Roja' el Ayuntamiento de Calahorra va a colocar una pantalla gigante de led de 5x3 metros en el hall del paseo del Mercadal.

Las selecciones de España y Argentina se han visto las caras en 14 ocasiones. Cada una de ellas ha ganado en seis enfrentamientos, quedando en dos partidos empatadas. Será el segundo partido que disputan España y Argentina en un Mundial.