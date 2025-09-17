La parcela de Bosonit vuelve a propiedad municipal e inicia en octubre su proceso para recalificarla para "30 ó 40" VPO

Archivo - Imagen de la parcela de la calle Mayor donde se iba a instalar Bosonit. - EUROPA PRESS - Archivo

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la resolución de compraventa del solar de la calle Mayor, devolviendo 1,55 millones a la empresa

La parcela de la calle Mayor de Logroño donde se iba a instalar la empresa Bosonit vuelve a propiedad municipal, de modo que el Ayuntamiento iniciará en el mes de octubre el proceso para su recalificación -modificando de forma puntual el Plan General- con el objetivo de que pueda albergar "entre 30 a 40 viviendas de protección oficial".

Así lo ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, toda vez que la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la resolución de la compraventa del solar, realizada el 10 de enero de 2020 tras un proceso de enajenación de la parcela municipal, de mutuo acuerdo con la empresa tecnológica.

De este modo, se restituirá la propiedad de la parcela, de una superficie total de 2.212.72 m2, según Castastro, que volverá a formar parte del patrimonio municipal tras la devolución del abono de la compraventa, cifrado en 1.554.502,54 euros (IVA incluido).

Mediante este acuerdo, la mercantil renuncia también al ejercicio de cualquier acción administrativa o judicial respecto a las cuestiones relacionadas con la licencia solicitada, con la modificación de planeamiento y con el convenio suscrito entre ambas partes. Por su parte, el Consistorio reembolsará la cantidad citada a la empresa.

Ambas partes elevarán a escritura pública esta operación en las próximas semanas, asumiendo al 50% los costes derivados de la misma.

De cara al futuro uso de este solar, el Ayuntamiento de Logroño está trabajando en un acuerdo con el Gobierno de La Rioja para que esta parcela albergue una treintena de viviendas de protección oficial, bien en régimen de alquiler o en propiedad.

En palabras de Celia Sanz, "ya en su día anunciamos que esta resolución del contrato se iba a proceder por mutuo acuerdo", con las consecuencias de que "ambas partes adquieren un compromiso".

"Bosonit -ha incidido- devuelve el solar al Ayuntamiento de Logroño que volverá a formar parte de lo que es el patrimonio municipal del suelo del Ayuntamiento y el Ayuntamiento de Logroño devuelve la cantidad que en su día se depositó como compraventa o como esta resolución de mutuo acuerdo, como decimos ambas partes devuelven aquella prestación a la que se habían comprometido".

A juicio de la portavoz, "lo que interesa a partir de ahora para la ciudad de Logroño es qué va a suceder con ese solar, que se recupera para patrimonio municipal de suelo, con la intención de que sea destinado a la ejecución de viviendas de protección oficial".

Para eso, como ha adelantado, "el primer paso que este Ayuntamiento tiene que dar, una vez que ya hemos resuelto este contrato de compraventa con la empresa, es una modificación del Plan General Municipal para poder revertir ese solar para esa utilización".

De este modo, ha apuntado que "en el mes de octubre el Ayuntamiento de Logroño ya trabajará en esa modificación puntual del PGM que es necesaria para que se pueda abordar esta fase, por lo que en octubre estaremos en disposición de iniciar efectivamente los trámites".

Así, ha recordado que "la modificación puntual requiere una tramitación, pero nuestra idea es tener preparado ya ese informe de inicio en el mes de octubre", dando "el primer paso para que esa parcela que revierte a patrimonio municipal de suelo pueda convertirse y el objetivo es que se convierta en un espacio donde se ubiquen entre 30 y 40 viviendas de protección oficial".

Celia Sanz ha subrayado que "en esta resolución de mutuo acuerdo también reza que ambas partes se comprometen a no ejercer acciones, es decir, la consecuencia es el compromiso que adquieren ambas partes, y ese compromiso es que Bosonit devuelve la parcela y el Ayuntamiento devuelve el dinero que la empresa pagó", trámite con lo que "quedaría zanjado y resuelto este aspecto".

A partir de ahí, ha reseñado la portavoz, "miramos a futuro, avanzamos hacia adelante y le damos una nueva vida a esa parcela y consideramos que esa vida para Logroño tiene que ser la construcción de viviendas de protección oficial".

"Creemos que es una buena noticia para Logroño, teniendo en cuenta que una vez que la empresa había renunciado a crear una nueva sede en ese espacio, entendemos que la mejor solución para la ciudad y para todos sus vecinos y vecinas es precisamente que se destina a la construcción de vivienda", ha finalizado.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS.

Por otro lado, la portavoz ha recordado que el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un plan de ayudas para la rehabilitación de edificios de interés en el Centro Histórico y Calificados de Interés Histórico Arquitectónico, con el que se pretende fomentar actuaciones privadas en los edificios calificados como tal en el Plan General Municipal.

Respecto a la última edición de este programa, puesto en marcha el pasado mes de noviembre, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la concesión provisional de 59 ayudas por un importe total de 843.036,66 euros.