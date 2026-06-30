El Parlamento aprueba la gratuidad para todos los riojanos que cursen estudios universitarios o equivalentes

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LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los votos del PP, PSOE y Podemos-IU en el Parlamento riojano ha sacado adelante la Proposición de Ley de la gratuidad de los estudios oficiales de grado universitario o estudios superiores equivalentes en La Rioja, cuyo debate se ha desarrollado en un pleno de la Cámara regional. Vox ha votado en contra.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Armendáriz, ha afirmado que "esta medida es una apuesta decidida, ambiciosa y sin ambajes por nuestra universidad", por lo que "hoy podemos dar otro paso para la gratuidad de la educación en la región".

Ha asegurado que "si en algo deben centrarse las políticas públicas en hacer que la educación sea realmente universal para todo el mundo; y por ello debemos garantizar que ninguna familia riojana vea limitada la educación de sus hijos por motivos económicos". "Hoy cerramos un círculo que el Partido Popular abrió en La Rioja cuando se tomó la decisión de establecer la educación de 0-3 gratuita", ha reseñado.

"Vamos a garantizar a través de esta ley para que la educación de La Rioja en todos sus ciudadanos sea gratuita para los riojanos y las riojanas", ha manifestado que "nace de una convicción muy clara", que es que "el acceso a la educación superior debe defender el esfuerzo, el mérito y la vocación de cada estudiante, pero nunca de la capacidad económica de las familias".

Por su parte, la portavoz de IU, Henar Moreno, ha espetado a los 'populares' que "puede vestirlo de lagarterana si quiere, pero la realidad es que lejos de actuar con una planificación mínima, actúan sistemáticamente con una improvisación constante".

"Traen una ley aquí que nos venden como de gratuidad de las tasas universitarias y la realidad es que lo que hacen es legislar lo que ya han tomado por otra vía de medidas", ha asegurado para apuntar que "no va a cambiar nada, ni tan siquiera va a afectar a los alumnos de cuarto de universidad porque simplemente empezará para los de tercero, algo que ya tenían aprobado con anterioridad a esta situación".

Moreno ha lamentado que "han desaprovechado" una oportunidad "para tener un debate en profundidad sobre el modelo universitario que queremos en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país".

A continuación, el diputado del PSOE, Daniel Carrillo, ha apuntado que los 'populares' "quieren que hablemos de lo que cuesta matricularse y nosotros venimos aquí a hablar de lo que cuesta no encontrar plaza en la carrera que quieres estudiar, de lo que cuesta no tener en la UR el grado que quieres cursar, y de lo que cuesta quedarse fuera por una nota de corte cada vez más alta, porque lo que expulsa a muchos jóvenes de la universidad no es la tasa, es sobre todo la falta de una verdadera apuesta por la universidad pública riojana".

Ha explicado, no obstante, su apoyo a la propuesto, por "una razón muy sencilla, porque, aunque sea parcialmente, esta medida puede aliviar el coste de estudiar para las familias riojanas". "Esta es una medida concreta, limitada y parcial; un grano de arena en el desierto de necesidades que tiene hoy la universidad pública riojana, por lo que no vamos a permitir que el Partido Popular convierta esta medida tan limitada en una gran operación de propaganda".

CRÍTICAS A LA TRAMITACIÓN DIRECTA Y LECTURA ÚNICA DE LA LEY

No obstante, previo al debate de la propia Proposición de Ley se ha llevado a cabo la votación de la toma en consideración la misma en tramitación directa y lectura única. Estas dos cuestiones han contado con el respaldo de 18 diputados del PP, la abstención de PSOE y Podemos-IU, así como el voto en contra de Vox.

En el turno de portavoces, Carlos Ollero, de Podemos-IU, ha expuesto su malestar por la tramitación en directa y en lectura única de la propuesta, ya que "no ha permitido a los grupos introducir enmiendas", al tiempo que ha señalado que con esta acción "o ha habido improvisación o bien ha habido nula voluntad de debate sobre esta cuestión".

"Esta ley podría haberse traído hace meses, podría haberse debatido en comisión, podría haberse haber sido objeto de enmiendas y podría haberse presentado desde el inicio de la legislatura", ha manifestado, no sin antes creer que "es mejorable".

"Cada vez tratan más a este parlamento, cada vez tratan más a la participación ciudadana como un molesto trámite, como un molesto formulismo que hay que atravesar cuanto antes sin dar lugar a la negociación y al debate y por eso creemos que hoy se está utilizando esta Ley", ha concluido.

"PRIORIDAD NACIONAL"

A continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Héctor Alacid, ha recordado que cuando el actual presidente riojano, Gonzalo Capellán, siendo consejero de Educación, hace catorce años "multiplicó los precios públicos por los servicios académicos que presta la Universidad".

"Siendo consejero, en su momento, subió un 40 por ciento las tasas en la segunda matrícula, un 65 por ciento las de la tercera y hasta un 90 por ciento las de la cuarta matrícula", ha añadido, para apuntar que ahora apuesta por la gratuidad, utilizando "al Grupo Popular para impulsar su agenda legislativa en lugar de presentar un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno con el fin de acelerar los plazos y evitar los controles, algo que es insólito".

Alacid, ha asegurado que el Partido Popular "gobierna a salto de mata, sin proyectos y sin un rumbo claro, sin planificar ni valorar el coste de sus medidas, sino pensando únicamente en esos votos que van a reportarle".

En este sentido, ha puesto el acento en que "entre los requisitos de aplicación de la exención del cien por cien de las tasas, figura estar empadronado en cualquier municipio de la comunidad autónoma, al menos los dos años inmediatamente anteriores", algo que "se llama prioridad nacional", por lo que le ha dado al PP, la "bienvenida a la prioridad nacional".

"MEJORABLE"

Por el PSOE, ha tomado la palabra su diputado, Daniel Carrillo,ha afirmado que "esta forma de tramitación directa de lectura única es un procedimiento habitual del Partido Popular para evitar el debate y evitar una mejora de una proposición de ley que hoy nos trae a esta Cámara, que es manifiestamente mejorable".

"El Parlamento no está solo para levantar la mano cuando quiera el grupo mayoritario de esta Cámara, está para mejorar las leyes mediante el diálogo, la deliberación y contar con propuestas", ha recordado el diputado socialista, para apuntar "que confunden la tramitación directa con la improvisación, como todo lo que tiene que ver con la gratuidad de la Universidad".

El procedimiento en lectura única "exige una naturaleza de la iniciativa de una simplicidad y una complejidad que lo justifiquen", así como que "no haya un impacto económico esta medida va a tener un calado impacto económico para la Universidad de La Rioja".

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Armendáriz, ha defendido la propuesta porque "es clara en sus objetivos, sencilla en su configuración jurídica y beneficiosa para la ciudadanía", por lo que "resulta plenamente razonable que esta Cámara utilice los mecanismos que nuestro ordenamiento prevé en agilizar su aprobación".

"No estamos reformando de manera integral el sistema universitario riojano, ni alterando el modelo de financiación de las universidades, ni creando una nueva estructura administrativa, sino que lo que hace esta Ley establecer un principio claro y comprensible, garantizar la gratuidad de la matrícula universitaria en la universidad pública de nuestra comunidad autónoma para los estudiantes que cumplan los requisitos previstos", ha concluido.