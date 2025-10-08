El Parlamento no celebrará sesiones ordinarias de pleno hasta la aprobación definitiva de los Presupuestos de 2026

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces y la Mesa han acordado esta mañana, entre otros asuntos, modificar el calendario de sesiones plenarias "en el sentido de no celebrar las sesiones plenarias previstas en el mismo hasta la aprobación definitiva de los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales de La Comunidad Autónoma de La Rioja y de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2026, celebrándose únicamente las sesiones plenarias que sean necesarias para dicha aprobación".

Además, la Junta de Portavoces y la Mesa han dado el visto bueno a la ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad a sendos proyectos de ley hasta el próximo 27 de octubre, a las 10 horas.