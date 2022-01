Parlamento rechaza una propuesta del PP que pedía el "cese" del ministro Garzón por declaraciones sobre la carne

LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de La Rioja, a través de la Diputación Permanente, ha rechazado, con los votos de los Grupos Parlamentarios Socialista y de IU, una Proposición No de Ley presentada por el PP, y apoyada por Ciudadanos, para "exigir al presidente del Gobierno la rectificación inmediata de las declaraciones realizadas por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y el cese del mismo por sus reiterados ataques a uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico".

Si que ha salido adelante, por unanimidad, uno de los puntos de la iniciativa popular para reconocer "el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles, así como de los veterinarios e ingenieros agrónomos para hacer que el sector ganadero cárnico se adaptase a las nuevas exigencias, regulatorias y sociales, en materia medioambiental, bienestar animal y seguridad alimentaria alcanzando los máximos estándares de calidad en dichas materias.

La Comisión la ha seguido en la propia sala la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita.

La defensa de la propuesta ha corrido a cargo del portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, que ha reclamado que el Parlamento "se posicione de forma clara e inequívoca para solicitar la dimisión del ministro Garzón, porque es más que evidente que con sus políticas y con sus aseveraciones en medios de comunicación internacionales desprestigian al conjunto del sector del sector cárnico español, y de la ganadería española, y también lógicamente al de La Rioja".

Dicho esto, ha emplazado a la presidenta riojana, Concha Andreu, "que suponemos estará ocupada en sus próximos ceses, a coger el vehículo oficial y trasladarse al Centro Tecnológico de la Industria Cárnica (CTIC) de Alesón para realizar una declaración pública en defensa de la ganadería, los ganaderos y del sector cárnico riojano".

Garrido ha indicado que la jefa del Ejecutivo riojano "debe aseverar que en La Rioja se cumple con la regulación y que nuestra Comunidad produce carne altísima calidad, lo haría una semana tarde, pero podría seguir el ejemplo de otros compañeros de partido, como el presidente Lambán".

Asimismo, ha pedido la puesta en marcha de una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y las medidas necesarias para que dicho sector avance en sostenibilidad.

Para concluir, el portavoz del PP ha acusado al PSOE de "no conocer la realidad de los pueblos, de ahí sus listas de paracaidistas, tampoco la realidad de las 1.182 explotaciones ganaderas que suman casi 2,5 millones de cabezas de ganado en nuestra Comunidad", ha subrayado. Un sector, finalizado, que está sufriendo las políticas del PSOE como la subida de fertilizantes, incremento de la luz o subida de los costes de producción, y al que sólo le faltaba la irresponsabilidad de las palabras del ministro Garzón".

MACROGRANJAS A DEBATE

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario de IU, Henar Moreno, le ha reclamado a Garrido que "tenga la decencia de hablar de lo que se dice y no de lo que unos dice que dijeron o como incluso ocurre en la Proposición No de Ley donde ponen puntos suspensivos para colocarle la carne española delante de lo que antes era la carne proveniente de las macrogranja", para a continuación añadir que "seguramente no le gustará que el debate sea macrogranjas si o macrogranjas no".

De hecho, ha señalado que "hay que tener el debate sensato de reconocer la verdad, y es asumir las evidentes negativas consecuencias que tienen las macrogranjas, principalmente para el medio ambiente, también para el bienestar animal, pero fundamentalmente para a los que viene a proteger".

En este sentido, Moreno ha asegurado que "siempre protegeremos a los ganaderos y agricultores y no al lobby cárnico, que genera gran impacto en la salud con el uso desorbitado de antibióticos, en el clima, pues no hay suelo para absorber los purines y que generan inseguridad alimentaria".

"CORTINAS DE HUMO"

Por parte de Ciudadanos ha intervenido su diputado Alberto Reyes que ha acusado al Gobierno de PSOE-Unidas Podemos de "crear cortinas de humo, porque les encanta hacer las cosas mal y meter otro debate, de cara a desviar la atención".

Aquí, ha señalado, "hay un tema, las macrogranjas, pero hay otro tema, un ministro de España en sus declaraciones a un diario inglés denostando a un sector" para a continuación señalar que "la ganadería intensiva no solo son las macrogranjas".

Reyes ha indicado que en este asunto "hay cuatro problemáticas, la calidad de la carne; el bienestar animal; la consecuencias medioambientales; y el desarrollo rural", porque "son distintas y hay que abordar, mientras Garzón lo que hace es mezclar churras con merinas y se queda tan ancho". Para el diputado 'naranja', el ministro "ha generalizado, sin conocimiento, en un área que no es su competencia, y se mete en un sitio donde nadie le ha llamado, para denostar a la carne española".

DEFENSA INTERESES DE ESPAÑA

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha acusado a Ciudadanos de "ser escrupulosos con los reproches" a las declaraciones de Garzón pero "no lo son con las que hace el vicelider del PP, Pablo Casado, que lleva una ronda de visitas a Bruselas diciendo de todo, y ahora visitando granjas y hablar de la ganadería".

Para concluir, Orradre ha asegurado que "ningún ministro del Gobierno de España ha atacado, en ningún caso, al sector ganadero, ni lo hace, ni lo hará ningún consejero riojano", así como que "en ningún caso se ha dicho que España exporte carne de mala calidad", porque "el PSOE somos escrupulosos y respetuosos con los intereses de España fuera de nuestras fronteras".