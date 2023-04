El Parlamento de La Rioja aprueba el dictamen de la Ley de Ciencia y Tecnología de La Rioja

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy el dictamen de la Ley de ciencia Tecnología e Innovación de La Rioja, que fue aprobada en Consejo de Gobierno el pasado mes de octubre y que, ahora, cuenta con su aprobación definitiva tras incorporar las enmiendas de los grupos.

"Desde IU", ha dicho la diputada de este partido, Henar Moreno, la primera en intervenir, "siempre hemos tenido el compromiso de que, sin ciencia, no hay futuro y no se puede investigar si los investigadores no tienen derechos".

La ciencia "requiere de recursos" ha dicho destacando cómo, en el desarrollo de esta ley, habían aprendido que "no sólo debemos hablar del personal investigador, sino del de la investigación".

Así, ha dicho, en pos de "dignificar" todos los puesto de trabajo se habían introducido enmiendas para que las mejoras en las condiciones laborales se "amplíen a todo el personal".

Ha señalado que la ley incluye programas para retener el talento; y pone las bases para que la carrera investigadora se haga "lejos de la precariedad".

Desde Ciudadanos, David Miranda ha puesto en duda la forma de financiación incluida dado que "la deja abierta a lo que quiere hacer el gobierno".

El 'popular' Diego Bengoa ha entendido que esta ley sirve para "ocultar las vergüenzas" de la presidenta Andreu, que "no ha sido capaz de afrontar los retos" y ha preferido mantener la consejería de la "tránsfuga Romero" que "ayudar a investigadores o empresas tecnológicas".

El socialista Roberto García ha agradecido la "altura de miras" de los diputados para sacar adelante la ley. "Tenemos que entender que una persona no investiga en cuatro días, tardan años", ha dicho.