El Parlamento de La Rioja condena la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual

Acto institucional del Día de la Violencia de Género en el Parlamento de La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja este 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, dentro del acto institucional ha condenado la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Han participado en el mismo, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago. Han acudido, entre otras personalidades, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín.

Fernández Cornago, que ha abierto el acto, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva e individual "porque juntos podemos construir una comunidad capaz de garantizar la libertad y la dignidad de las víctimas".

Se ha referido al tema que ha centrado la campaña de este año: la trata con fines de explotación sexual y ha advertido de que es "una afrenta para la dignidad humana y un grave problema para todo Estado, todo pueblo y toda comunidad". "Una lacra que requiere un abordaje integral situando a la víctima en el centro, porque hablamos de violencia contra mujeres y niñas, de vulnerabilidad de las víctimas y de violencia de los derechos humanos", ha asegurado.

Asimismo, ha recordado que una de las principales conclusiones del III Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos celebrado el pasado mes de octubre en Madrid fue "clara y contundente" y es que "la trata de seres humanos es una forma de esclavitud contemporánea que exige respuestas inmediatas, coordinadas y globales".

Además, ha expresado, para concluir, su deseo de que "este acto sea un recordatorio de que las víctimas no están solas, pero también un reconocimiento de la enorme dificultad que enfrentan". "El camino hacia la recuperación y la libertad no es fácil. Es un proceso largo, doloroso y lleno de obstáculos", ha añadido. En este sentido, ha asegurado que "este mensaje no es una promesa vacía, ni una respuesta rápida; es un compromiso real, respaldado por el trabajo incansable de todos los profesionales y agentes involucrados, que día a día luchan para que las víctimas encuentren un camino hacia una vida diferente, hacia la libertad y hacia la dignidad".

"HACE FALTA UNA LEY INTEGRAL"

Tras la intervención de Fernández Cornago, la directora ejecutiva de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, ha incidido en "una de las realidades más duras y persistentes en nuestra sociedad, como es la trata de seres humanos, que tiene rostro de mujer". Una situación que genera "violencia extrema y organizada que destruye identidades, que destruye vidas y que destruye sueños", ha reseñado.

Ante ello, ha destacado que APRAMP "llevamos más de tres décadas trabajando para centrar todas nuestras actividades en la protección de los derechos de estas víctimas de explotación sexual y de otras formas de explotación, ofreciéndoles un apoyo, una asistencia integral a través de varios programas que son específicos y que están adaptados a sus necesidades".

Los protocolos logrados, muchos de ellos con el trabajo unido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con otras administraciones han sido destacados por Mora, que les ha permitido "ser eficaces".

"Si es difícil que cualquier mujer salga de la violencia en el ámbito de la pareja, muchísimo más difícil es salir del ámbito de la exclavitud, de la trata de seres humanos", ha apostillado.

Además, ha puesto en valor que en lo que va de año "hemos conseguido abrir 1.235 lugares, que son los nichos en los que se exclaviza los cuerpos de las mujeres, y donde nos hemos encontrado a entre 15 y 20 mujeres. A ello, ha unido que "hemos recibido 987 llamadas de emergencia".

No obstante, para Mora "si queremos avanzar en la lucha contra la trata necesitamos una Ley integral; una ley que garantice la especialización, que prevea la prevención, que garantice la reparación del daño, pero sobre todo que den mayores instrumentos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El TESTIMONIO DE PAULA

Junto a Rocío Mora, ha tomado la palabra Paula -nombre ficticio, de una mujer que consiguió salir, con la ayuda de APRAMP, de su situación-, para explicar que "estoy como superviviente de explotación sexual, pero sobre todo como una mujer que ha logrado reconstruirse, gracias al acompañamiento de otras"

"Yo llegué a este país como muchas personas, buscando una oportunidad, una vida mejor, un futuro distinto para mí y para mi familia, pero ese sueño muy pronto se convirtió en pesadilla, ya que caí en una red de explotación sexual, que me arrebató todo, mi libertad, mi salud, mi vida y mi confianza", ha señalado.

Paula ha recordado que "durante mucho tiempo pensé que no existía salida, que ese era mi destino, pero un día algo cambió, cuando se cruzó la Unidad Móvil de APRAMP -en la que ahora colabora-, y "me dieron una mirada que yo no recibía, que era que me miraban como persona, no como mujer, no como un producto".

Ellas, "se acercaron a mí sin juzgarme, sin presionarme, sin hacerme sentir culpable y me ofrecieron información, apoyo, escucha y sobre todo una puerta abierta", por lo que a partir de ahí "empecé a reconstruirme, a recuperar mi salud, mi autonomía, mi capacidad de decidir".

LUCHA SIN FISURAS

Después, y para cerrar el acto institucional ha tomado la palabra el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, que ha indicado que la campaña institucional "se centra en la trata de mujeres y la explotación sexual, que es la exclavitud del siglo XXI", ante lo que ha que "luchar sin fisuras".

Ha asegurado que "no es un problema de personas de regiones, de países de España, es un problema global de conjunto de la sociedad en todo el mundo ya que según ha indicado la ONU más de 840 millones de mujeres en todo el mundo sufren algún tipo de violencia sexual o lo han sufrido".

Para concluir, Capellán ha indicado que esta "exclavitud" de la trata de seres humanos "es la cosificación del ser humano, reducirla a un objeto". De ahí, que en este día, "todas las personas, en todos los ámbitos de la sociedad y en todas las manifestaciones tenemos que redoblar ese compromiso para seguir luchando, para estar juntos y para dar fuerza a todas las personas, tanto las que lo habéis sufrido como todas las potenciales mujeres en cualquier momento la pueden sufrir".

El acto ha estado amenizado por el Coro Joven de la Escuela Piccolo y Saxo.