El Parlamento de La Rioja impulsará la modificación "quirúrgica" de la Ley de la Cadena Alimentaria

Archivo - La ley se remitirá al Congreso de los Diputados - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja impulsará la modificación "quirúrgica" de la Ley de Cadena Alimentaria tras sumarse hoy el Partido Popular a una proposición de ley de Izquierda Unida.

La proposición trasladará al Congreso de los Diputados, en forma de ley, la necesidad de modificar la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, así como la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha apuntalado la iniciativa en la "situación dramática del campo riojano" así como del "modelo de agricultura profesional".

Ha resaltado cómo "para sostener nuestro campo es prioritario garantizar precios que superen el coste de producción" y ha considerado que la aplicación "práctica" de la Ley de la Cadena Alimentaria está dando "problemas".

Moreno ha esperado que esta iniciativa no siga los mismos tiempos que el Estatuto de Autonomía, cuya reforma se aprobó en el Parlamento de La Rioja y el Congreso de los Diputados aún no la ha tramitado.

En concreto, se pide al Congreso de los Diputados modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para que, para el cálculo de los costes asumidos por el productor, se tengan en consideración la modulaciones de costes publicados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria y los observatorios de las distintas comunidades.

También, mayor control de la Administración; y mayores sanciones a su incumplimiento así como mayores compensaciones a los agricultores cuando haya pérdida económica.

En cuanto a la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, se pide, en consonancia con una iniciativa aprobada en otro pleno a iniciativa del PP, que los agricultores con más de 65 años puedan ser consideraros explotación prioritaria.

Se trata de algo, ha dicho, que "está generando importantes impactos negativos", aunque fuera puesto en marcha como una manera de incentivar la jubilación.

Desde Vox, Héctor Alacid ha entendido que se trata de algo que debería tratarse "directamente en el Congreso de los Diputados"; por lo que, aunque compartiendo la preocupación por el sector primario, ha rechazado apoyar la proposición de ley de IU.

"Este voto en contra no es un desacuerdo con la situación real del sector primario, el campo sufre porque cada vez cuesta más producir" ha dicho preguntándose de qué sirven estas medidas si los agricultores deben competir con productos de fuera que no cumplen con las misma exigencias,

La socialista Sara Orradre ha reprochado a Moreno que le haga "el juego" al Partido Popular, "que siempre está mirando a otra parte, llamando a la puerta de los Ministerios, como si de el no dependiera nada" en el Gobierno de La Rioja.

"No negamos la buena intención de esta iniciativa, puede ser necesaria una revisión" de la Ley de la Cadena, "por eso el Gobierno de España está trabajando en ello, porque es sensible", ha dicho.

"No nos parece mal pero tampoco le vemos la oportunidad y que deba hacerse en los términos que plantea la iniciativa", ha añadido.

"Excusas de mal pagador", ha afirmado la 'popular' Begoña Martínez Arregui apuntando a cómo están subiendo los costes de producción y "muchos productores están vendiendo a precios de hace cuarenta años".

Ha resaltado cómo, desde el Gobierno de La Rioja, siempre se ha trasladado el "objetivo claro de precios justos, estabilidad y seguridad juridica para los agricultores".