El Parlamento de La Rioja recoge las palabras del ministro de Industria y demanda mejoras en la red eléctrica

La diputada 'popular' Mar Cotelo - PP

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja, con una iniciativa del Partido Popular que ha apoyado Vox, ha recogido hoy las palabras de ministro de Industria, Jordi Hereu, en su última visita a Logroño y ha aprobado instar al Gobierno riojano a demandar al central mejoras en la red eléctrica.

La diputada del Partido Popular Mar Cotelo ha defendido la iniciativa, con forma de proposición no de ley, recordando cómo Hereu, en su visita a Logroño, dijo: "Si alguien tiene algún problema para conectarse con la red eléctrica, que me lo diga".

También aseguró el ministro que no tiene "ninguna petición" de La Rioja, aunque se respaldó en que es el Ministerio de Transición Ecológica quien está recibiendo las necesidades de las comunidades autónomas.

Para Cotelo, Hereu "no puede venir a Logroño a decir que no tiene peticiones de La Rioja". En cualquier caso, ante su apertura a recibir peticiones, ha visto pertinente trasladarle la necesidad de aprobar una nueva planificación eléctrica flexible, robusta y suficientemente financiada para el periodo 2025-2030.

Así lo refleja la proposición no de ley del PP aprobada hoy, señalando esta planificación como indispensable para que La Rioja pueda atraer inversión, crear empleo de calidad y consolidar su tejido industrial e innovador, evitando riesgos de apagones y saturaciones.

En concreto, pide garantizar un mallado territorial robusto en los principales nudos, Logroño y Quel, asegurando la calidad del servicio y evitando restricciones técnicas ante futuras demandas de capacidad.

También, incrementar la capacidad en Quel con un tercer transformador y nuevos elementos de mallado para asegurar el servicio tanto a corto como a largo plazo; y aumentar la capacidad de la estación transformadora de Haro incorporando un nuevo transformador.

Además, y dado el desconocimiento mostrado por el ministro, pide que "exista un flujo constante de información y comunicación por parte del Ministerio con las comunidades autónomas en materia de planificación eléctrica, de manera que garantice una interlocución continua, actualizada y transparente".

"La red eléctrica está al limite", ha asegurado Cotelo señalando que "no se pide nada nuevo ni desproporcionado". Se trata, ha dicho, de que La Rioja "tenga la red que la industria necesita y una planificación suficiente".

El socialista Jesus María García ha pedido intervenir en contra para interpelar a los 'populares' señalando su "hipocresía" y pidiéndoles que se "aclaren" en si quieren líneas de alta tensión o no, dado que llevan "toda la legislatura hiperventilando" con el hecho de que pueda haber más y, ahora, con esta proposición, "las piden".

Así, le ha señalado a Cotelo que lo que estaba pidiendo es que "los nudos y el mallado tengan más capacidad" y esto quiere decir que "hay que llevar más potencia"; algo ante lo que le ha preguntado "cómo se lleva", indicando que se hace a través de "una línea de alta tensión".

Para el socialista, "no necesitamos más líneas de alta tensión, es más interesante el autoconsumo y un cambio de modelo a una energía limpia". En cambio, "con esta iniciativa lo que se hace es pasarle la pelota al Gobierno de España".

Desde Izquierda Unida, Calos Ollero ha abogado por un cambio de modelo hacia un "protagonismo público cuyo objetivo sea el interés general", además de "hacia la sostenibilidad".

Ollero también ha apuntado a cuántos altos cargos, tanto de PP como de PSOE, acaban en eléctricas, con lo que se ha preguntado "si podemos confiar" en ambos para un cambio de modelo.

El diputado de Vox Hector Alacid ha considerado que todo lo que sea traer infraestructuras a La Rioja contará con el apoyo de este partido. Además, ha visto que existe un "punto medio" antes del proyecto de "la gran empresa Forestalia, que quería cruzar nuestra geografía".

"Porque la realidad es evidente, La Rioja se está quedando atrás, nuestra comunidad tiene una saturación y eso significa menos competitividad y menos oportunidades, porque las empresas no se instalan donde no hay suministro garantizado", ha dicho.

Cotelo ha advertido de que de lo que estaba hablando era de "repotenciación" y de que el mallado permite "flexibilidad, reparto de cargas y mantenimiento sin cortes".

Ha negado hablar de Forestalia cuando se trataba de una línea de Taste a Jundez, atravesando La Rioja pero sin aportar beneficio a esta comunidad.

También ha puesto el acento en que "es la primera vez en que un ministro viene a La Rioja sin hablar con el Gobierno regional", sumando el "desentendimiento" de que diga que es cosa del Ministerio de Transición Ecológica.

"La industria no puede esperar y la energía no es un lujo", ha dicho señalando que esta proposición no de ley pide "cosas concretas".

La consejera de Economía, Belinda León, ha cerrado el debate para resaltar la necesidad de una planificación eléctrica adecuada y compartiendo las palabras de Cotelo respecto a la "descortesía" del ministro de no contar con un saludo al presidente de La Rioja.

La iniciativa ha sido aprobada en su integridad por Partido Popular y Vox; Podemos-IU se ha abstenido; y el PSOE se ha abstenido en el punto concreto que pide al Ministerio de Transición Ecológica que priorice la inclusión de las necesidades de La Rioja en la planificación nacional (concretando los nudos y el mallado) y en el resto (una nueva planificación eléctrica y un flujo constante de comunicación) ha votado en contra.