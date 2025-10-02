El Parlamento riojano rechaza el planteamiento actual de la PAC y pide más fondos y estándares uniformes

La presidenta del Parlamento, Marta Fernández, entra el Parlamento de La Rioja junto al presidente, Gonzalo Capellán, la portavoz popular, Cristina Maiso, y el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja, mediante una declaración institucional, ha rechazado hoy el planteamiento de la Política Agraria Común (PAC) y ha pedido más fondos así como que se exija a todos los países los mismos estándares que a los productores europeos.

Al inicio del pleno que la Cámara riojana ha celebrado hoy, los diputados han querido, en un texto leído por la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, poner de manifiesto ante el Consejo de la Unión Europea la necesidad de contar con una PAC fuerte, autónoma y dotada de recursos suficientes para el periodo 2028-2024.

Ha rechazado "rotundamente" el actual planteamiento, exigiendo fondos suficientes para que las ayudas directas lleguen a todos los agricultores y ganaderos profesionales, garantizando su rentabilidad y sosteniendo la producción.

Los riojanos, ha planteado la declaración, "exigimos que no se permita ningún recorte en los presupuestos para la futura PAC y que los nuevos mecanismos sean simples, flexibles, con menos burocracia y adaptadas a la realidad y a los retos actuales a los que se enfrenta el sector".

También ha visto "imprescindible" que Europa recoja en los acuerdos comerciales los mismos estándares ambientales, sanitarios, fitosanitarios y de bienestar animal que se exigen a los productores europeos, evitando la actual competencia desleal y aplicándose controles en frontera con un criterio uniforme.