Paro.- CCOO alerta que La Rioja "va al contrario" de la tendencia nacional con un modelo "de bajo valor añadido"

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha alertado este viernes de que La Rioja "va al contrario" de la tendencia nacional en las cifras del desempleo que se han dado a conocer esta misma mañana. Una situación que, a través de un comunicado, han achacado al modelo económico de la comunidad "muy estacional" y "de bajo valor añadido".

Como dicen en su nota, el paro baja en 135 personas en septiembre en La Rioja, pero sube ya un 4,3 % en el año mientras España lo reduce La Rioja cierra septiembre con 12.296 parados, 135 menos que en agosto (-1,09 %).

"Pero el dato interanual, el que de verdad importa, confirma la alerta de CCOO: sube un 4,31 % respecto a septiembre de 2025, mientras en España baja un 1,74 %. La brecha se amplía mes a mes, y el sindicato la atribuye al modelo económico riojano", añaden.

Desde el sindicato se reseña que, en el dato nacional, el paro sube en España en 23.587 personas (+1,00 %), el peor septiembre desde 2017, explicado por el fin de la temporada estival en Servicios (+6.707) y, sobre todo, por la regularización migratoria (Sin Empleo Anterior +17.966, +7,39 %).

CCOO insiste en que "no es un mal dato: aflora economía sumergida y, según la AIReF, aportará 1.074 millones de euros anuales en cotizaciones, en línea con el récord de 92.327 nuevos afiliados en septiembre".

Pero "mientras España modera su descenso interanual del paro (del -2,91 % al -1,74 %) gracias en parte a esa regularización, en La Rioja la tendencia va al contrario: el paro interanual pasa de subir un 2 % en agosto a un 4,31 % en septiembre".

Para Comisiones, "esta divergencia responde al modelo económico regional, muy dependiente de sectores estacionales y de bajo valor añadido -Servicios, hostelería, agroalimentario- frente a un Estado que gana peso en industria".

Por sectores, indican que "baja Servicios (-284) y suben Agricultura (+103) y Sin Empleo Anterior (+55)", a lo que unen que "la brecha de género persiste (60,6 % mujeres) y los extranjeros ya son el 20,5 % del paro riojano".

CCOO reclama en conclusión "al Gobierno de La Rioja una apuesta por la diversificación productiva y la industria, políticas activas de empleo en los sectores más precarizados y refuerzo de la negociación colectiva".