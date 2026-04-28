El paro sube en 2.200 personas en el primer trimestre en La Rioja y se destruyen 7.600 empleos

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LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 2.200 personas en La Rioja durante el primer trimestre hasta los 15.700 desempleados, un 16,3 por ciento más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del primer trimestre, se acumulan ya 2 trimestres consecutivos de ascensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 9,62 por ciento.

Esta cifra de parados es la más alta en un primer trimestre desde 2024. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en La Rioja (20 veces) mientras que ha bajado en 4 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la mayor subida desde 2024.

En el primer trimestre se destruyeron en La Rioja 7.600 puestos de trabajo (4,9 por ciento respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 147.500 personas, la cifra más baja de ocupación en un primer trimestre desde 2024.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 163.300 personas en la región, tras reducriser en los últimos tres meses en 5.300 personas (3,14 por ciento).

En el último año el paro ha aumentado en 1.300 personas (+9 por ciento) en La Rioja y se han destruido 1.000 empleos (0,7 por ciento), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 400 personas (0,2 por ciento).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino subió en 200 mujeres (+2,8 por ciento), frente a un avance del paro masculino de 2.000 parados (+31,2 por ciento). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 7.300 y la tasa de paro femenino en el 9,61 por ciento . Por su parte, 8.400 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 9,63 por ciento.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en La Rioja aumentó en 500 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 29,9 por ciento.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 6.100 personas en el primer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 1.700 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 124.800 personas, de los que 106.300 tenían contrato indefinido (el 85,18 por ciento) y 18.500, temporal (el 14,82 por ciento).

Mientras que el sector público generó 800 puestos de trabajo en La Rioja, un 3,59 por ciento más, hasta un total de 23.100 ocupados, el sector público destruyó 8.400 puestos de trabajo, un 6,33 por ciento menos, hasta un total de 124.400 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 6.000 personas en el primer trimestre (-4,54 por ciento) en la comunidad hasta los 126.300 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 1.600 (-6,99 por ciento), hasta sumar 21.300 personas.

Por sectores, el paro bajó en Industria, 0 menos (0 por ciento); Construcción, 0 menos (0 por ciento), mientras que se incrementó en Servicios, 800 más (+14,55 por ciento); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 800 más (+13,79 por ciento); Agricultura, 700 más (+700 por ciento); Industria, 0 más (+0 por ciento); Construcción, 0 más (+0 por ciento)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cataluña (+84.400), Comunitat Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Extremadura y Murcia en donde menos, con retrocesos de 14.400, 1.800 y un 1.200, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Cataluña, Baleares y Castilla y León en el lado contrario, con 46.200, 40.800 y un 22.500 empleos menos, respectivamente.