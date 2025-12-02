Paro.- UGT apuesta por el crecimiento de los salarios como prioridad en un mercado laboral que se muestra estable

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT apuesta "por el crecimiento de los salarios como prioridad en un mercado laboral que se muestra estable". Como recuerdan en una nota de prensa, el paro se ha incrementado en el último mes en La Rioja en 6 personas hasta alcanzar los 12.089 personas desempleadas.

Un crecimiento protagonizado exclusivamente por hombres (suman 28 desempleados), mientras que el paro entre las mujeres desciende este mes en 22 personas. La mayor caída del desempleo se ha registrado en los sectores industrial y servicios, mientras que el paro aumenta, sobre todo, en el colectivo Sin empleo Anterior, que suma 27 personas más.

Para el sindicato, probablemente, "las cifras más significativas de este mes se encuentren en el notable porcentaje de contratos indefinidos registrado, que este mes ascienden a casi el 36% de los 7.412 contratos registrados en noviembre".

En cuanto a los datos de la Seguridad Social, el Régimen General continúa en ascenso, con 169 nuevos activos, mientras el Régimen General Agrario cae en 239 por la finalización de todas las campañas de temporada. En cualquier caso, los datos no son especialmente significativos este mes.

El mercado laboral riojano permanece "prácticamente estable, por lo que UGT considera que es el momento de apostar por la reducción del tiempo de trabajo para repartir mejor las opciones de empleo; y especialmente, es momento de incrementar los salarios". El encarecimiento desproporcionado de algunos productos de primera necesidad está dinamitando los ahorros y resintiendo peligrosamente las economías familiares.

Desde UGT "consideramos que no es de recibo que haya personas con trabajo que viven en la pobreza, una situación cada vez más generalizada. Tarde o temprano, si los salarios no son capaces de cubrir necesidades básicas, el consumo y la demanda se frenará al tiempo que podríamos entraremos en un peligroso bucle de endeudamiento e inactividad. Por el contrario, un nivel salarial óptimo contribuiría a dar mayor estabilidad a la situación económica actual".