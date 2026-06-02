LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT de La Rioja ha reseñado este martes que la comunidad "continuó arrojando un buen ritmo de contratación en el mes de mayo, impulsado por el inicio de la pretemporada estival y la actividad ligada al turismo".

En este contexto, indican que "el desempleo cayó el pasado mes en 177 personas hasta las 11.980 personas en paro, rozando el mínimo histórico registrado en octubre de 2025 y prácticamente al mismo nivel que en mayo de 2008".

La "gran mayoría del descenso" fue registrado en el sector Servicios (-139 personas desempleadas menos) y sólo el apartado 'sin empleo anterior' sufrió "un leve aumento" (11 personas más).

"Una evolución positiva -dicen- que también confirma los datos registrados en la Seguridad Social, que este mes contabilizó 2.682 altas más (2.484 más que en mayo del año pasado), concentradas mayoritariamente en actividades ligadas a los servicios".

El tipo de contratación también generó este mes "buenos datos", con 3.383 contratos indefinidos, un 31,3% del total registrado, confirmando una vez más un buen ritmo de contratación.

No obstante, UGT La Rioja "vuelve a advertir de que es fundamental poner el foco en la capacidad adquisitiva de los salarios en un escenario de incremento de precios para evitar el progresivo empobrecimiento de las personas trabajadoras".

Incide en que "la capacidad de gasto de las familias continúa disminuyendo y urge reconducir esta situación para mantener el nivel de demanda interna, básico para el crecimiento económico".

Por último, UGT recuerda que, "aunque el éxito de la reforma laboral es incuestionable, es necesario abordar además el desempleo de larga duración, la reducción de la jornada o la reforma del despido".