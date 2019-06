Paro.- USO pide medidas "contra el paro estructural y de larga duración"

Publicado 04/06/2019 13:28:49 CET

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USO de La Rioja ha apuntado este martes que "el paro ha registrado este mes de mayo su mayor descenso con respecto al mes anterior, 84.075 personas, 985 en La Rioja, situando la tasa en nuestra región en el 9,67%, se ha destacado el sector de agricultura como el abanderado del descenso".

"Obviamente, nos alegramos de este descenso, no puede ser de otra forma. Sin embargo, no podemos perder de vista que esta bajada de la que nos alegramos es un paro de más de quince mil personas que alguno analistas marcan como paro estructural y que está muy por encima del desempleo europeo. Las medidas deben ir encaminadas a dinamizar la economía con un cambio de modelo productivo, porque ser una región que dependa de la temporalidad de la agricultura y de la de servicios ya no da para más", dicen desde la central sindical.

En este sentido, apuntan que "mayo es tradicionalmente un mes de mucha contratación", pero con la plaga endémica de la temporalidad, que en general va aparejada a la agricultura y al turismo".

"Cinco días de contrato no salvan un mes ni mucho menos un empleo. Con tantos contratos a tiempo parcial como a jornada completa, y con un descenso del paro casi el doble entre hombres que entre mujeres. Son las tendencias que hay que revertir, pues eso indicará un cambio real en el mercado laboral de nuestra región", subrayan.

"Insistimos en la necesidad de no hablar de bajar o subir el paro, ya hemos tocado fondo de parados si solo lo fiamos a la inercia del mercado: o se cambia la política fiscal de las contrataciones y se impulsa un nuevo tejido productivo de calidad, con valor añadido del I+D+i, o siempre estaremos hablando de mejorías de migajas, con un futuro construido sobre cimientos de inestabilidad y precariedad", finalizan.